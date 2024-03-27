https://ria.ru/20240327/rpts-1936233832.html

Патриарх Кирилл призвал не менять "Основы духовно-нравственной культуры"

Патриарх Кирилл призвал не менять "Основы духовно-нравственной культуры" - РИА Новости, 27.03.2024

Патриарх Кирилл призвал не менять "Основы духовно-нравственной культуры"

В результате интеграции предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" в предмет "История края" православные школьники из мусульманских регионов РФ не... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:42

2024-03-27T18:42

2024-03-27T22:56

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 мар – РИА новости. В результате интеграции предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" в предмет "История края" православные школьники из мусульманских регионов РФ не смогут изучать основы православной культуры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на съезде Всемирного Русского народного собора.Ранее Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года. К дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования.Патриарх напомнил, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры России" был введен в школьную программу "по инициативе Русской церкви". Его включение в программу другого курса будет означать сокращение объема учебных часов, которые были выделены на освоение "основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых культурных традициях народов России, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человеческого общества", отметил предстоятель РПЦ."Это что, не нужно сейчас для нашей молодежи? Ну кто же так вот берет и выкидывает? Поэтому, я думаю, это наша с вами сейчас должна быть очень важная работа, направленная на то, чтобы предотвратить такого рода волюнтаризм, ведь исключение этого преподавания действительно подрывает культурное, духовное самосознание нашего народа и даже политическое самосознание. Кроме того… школьники из православных семей в таких регионах, как Татарстан, Дагестан, Чеченская Республика, будут лишены возможности изучать основы православной культуры, потому что там мусульманская культура и история края будет связана с мусульманской культурой и с мусульманской религией", - сказал патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

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Никита Бизин

россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия