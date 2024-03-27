https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

В РПЦ высказались о возвращении смертной казни

В РПЦ высказались о возвращении смертной казни - РИА Новости, 27.03.2024

В РПЦ высказались о возвращении смертной казни

Основы социальной концепции Русской православной церкви (РПЦ) устанавливают, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения и делает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:59

2024-03-27T17:59

2024-03-27T17:59

религия

вахтанг кипшидзе

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Основы социальной концепции Русской православной церкви (РПЦ) устанавливают, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения и делает непоправимой судебную ошибку, также они называют милосердие более предпочтительным, чем месть, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. В свою очередь, Конституционный суд России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни."В связи с совершением террористического акта обострилась общественная дискуссия о том, как предотвратить подобные катастрофы в будущем. Церковь свидетельствует, что смертная казнь признавалась в Ветхом Завете, "указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии православной Церкви", как об этом сказано в Основах социальной концепции (ОСК) Русской православной церкви. Но в Основах социальной концепции сказано также, что "милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести" и что "наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимой судебную ошибку", в результате которой может быть казнен невинный человек", – сказал Кипшидзе РИА Новости.Он отметил, что обоснованное желание людей обезопасить себя от ужасов террора требует принятия мер, но совершенно нет уверенности в том, что именно смертная казнь является единственной или даже самой важной из них."Напомню также слова из ОСК, что отмена "смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с оступившимся и для его собственного покаяния", – заключил зампред Синодального отдела.Документ "Основы социальной концепции Русской православной церкви" был принят Архиерейским собором РПЦ в 2000 году, в нем нашла отражение позиция Русской церкви по вопросам отношений с государством, биоэтики, абортов, семьи, права, культуры, образования и другим общественно-политическим темам.

https://ria.ru/20240319/abort-1934316996.html

https://ria.ru/20240327/krokus-1936208014.html

https://ria.ru/20240327/natsionalizm-1936137321.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, русская православная церковь, религия