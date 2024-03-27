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Beeline cloud представляет новое решение для управления данными
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными - РИА Новости, 27.03.2024
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными
Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:00
2024-03-27T10:00
2024-03-27T10:00
вымпелком
технологии
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beeline cloud
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа, сообщает пресс-служба компании.Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления, уточняется в сообщении.Платформа включает в себя Cloud Arenadata DB (кластерная реляционная система управления базами данных), Cloud BI (система бизнес-аналитики), Cloud Object Storage (масштабируемое решение для хранения данных), рассказали в пресс-службе.Там добавили, что Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение наивысшего уровня, построена с использованием технологий открытого ПО.Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне, заключили в компании.Все перечисленные в тексте сервисы имеют возрастную категорию 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPbk
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вымпелком, технологии, билайн, beeline cloud
ВымпелКом, Технологии, Билайн, beeline cloud
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа, сообщает пресс-служба компании.
Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления, уточняется в сообщении.
Платформа включает в себя Cloud Arenadata DB (кластерная реляционная система управления базами данных), Cloud BI (система бизнес-аналитики), Cloud Object Storage (масштабируемое решение для хранения данных), рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение наивысшего уровня, построена с использованием технологий открытого ПО.
Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне, заключили в компании.
Все перечисленные в тексте сервисы имеют возрастную категорию 18+
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPbk