https://ria.ru/20240327/reshenie-1935745364.html

Beeline cloud представляет новое решение для управления данными

Beeline cloud представляет новое решение для управления данными - РИА Новости, 27.03.2024

Beeline cloud представляет новое решение для управления данными

Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:00

2024-03-27T10:00

2024-03-27T10:00

вымпелком

технологии

билайн

beeline cloud

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа, сообщает пресс-служба компании.Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления, уточняется в сообщении.Платформа включает в себя Cloud Arenadata DB (кластерная реляционная система управления базами данных), Cloud BI (система бизнес-аналитики), Cloud Object Storage (масштабируемое решение для хранения данных), рассказали в пресс-службе.Там добавили, что Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение наивысшего уровня, построена с использованием технологий открытого ПО.Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне, заключили в компании.Все перечисленные в тексте сервисы имеют возрастную категорию 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPbk

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, технологии, билайн, beeline cloud