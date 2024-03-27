Рейтинг@Mail.ru
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/reshenie-1935745364.html
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными - РИА Новости, 27.03.2024
Beeline cloud представляет новое решение для управления данными
Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:00
2024-03-27T10:00
вымпелком
технологии
билайн
beeline cloud
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа, сообщает пресс-служба компании.Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления, уточняется в сообщении.Платформа включает в себя Cloud Arenadata DB (кластерная реляционная система управления базами данных), Cloud BI (система бизнес-аналитики), Cloud Object Storage (масштабируемое решение для хранения данных), рассказали в пресс-службе.Там добавили, что Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение наивысшего уровня, построена с использованием технологий открытого ПО.Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне, заключили в компании.Все перечисленные в тексте сервисы имеют возрастную категорию 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPbk
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_68667997f6ab8cd80161f33f413e4662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вымпелком, технологии, билайн, beeline cloud
ВымпелКом, Технологии, Билайн, beeline cloud

Beeline cloud представляет новое решение для управления данными

© Фото : beeline cloud beeline cloud
beeline cloud - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : beeline cloud
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Beeline cloud объявляет о запуске новой облачной платформы хранения и обработки данных Data Platform (Дата Платформ), предлагающей эффективное управление данными любого типа, сообщает пресс-служба компании.
Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления, уточняется в сообщении.
Платформа включает в себя Cloud Arenadata DB (кластерная реляционная система управления базами данных), Cloud BI (система бизнес-аналитики), Cloud Object Storage (масштабируемое решение для хранения данных), рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение наивысшего уровня, построена с использованием технологий открытого ПО.
Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне, заключили в компании.
Все перечисленные в тексте сервисы имеют возрастную категорию 18+
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPbk
 
ВымпелКомТехнологииБилайнbeeline cloud
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала