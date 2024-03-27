https://ria.ru/20240327/razvody-1936077648.html

В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах

В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах - РИА Новости, 27.03.2024

В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:19

2024-03-27T07:19

2024-03-27T07:19

россия

воронежская область

общество

великий новгород

яна лантратова

татьяна голикова

вциом

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764245342_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2104fc49abf1996d600acbc9ca8ce13e.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации для пар, намеренных развестись, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас … рассмотреть указанную инициативу и оценить целесообразность предоставления на базе загсов и иных органов власти субъектов РФ возможности бесплатных консультаций с психологами и медиаторами для семейных пар, испытывающих сложности в отношениях или собирающихся расторгнуть брак, а также для пар, находящихся в процессе заключения брака", - следует из обращения. По ее словам, в ряде регионов уже принимаются подобные меры, например, в Татарстане управлением загса и общественными организациями реализуется проект по предоставлению бесплатных консультаций психолога, с 2016 года в столице республики также существуют "комнаты примирения" для пар, находящихся на грани развода, кроме того, в загсе проходят групповые встречи для будущих молодоженов. "В 2020 году в комнатах примирения загса состоялось 107 медиаций и конфликтологических консультаций для 160 человек… По результатам 2021 года была проведена 251 встреча для 363 человек. Благодаря этой работе свои браки сохранили 47% супружеских пар. В 2016 году число решивших не разводиться пар из числа посетивших комнаты примирения составило 70%", - сообщила Лантратова. Она отметила, что схожий опыт по предоставлению бесплатных консультаций со стороны загса и других органов власти имеется в Белгородской, Воронежской областях, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. По данным Росстата, за 2022 год было зарегистрировано 1,05 миллиона браков, а число разводов составило более 682 тысяч, при этом 23% детей, появившихся на свет в этом году, родились вне брака. По информации ВЦИОМ, среди наиболее распространенных причин для развода россияне называют взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров (8%), сообщила парламентарий. "В то же время крепкая, дружная семья остается основной ценностью российского общества – по данным опроса ВЦИОМ, для порядка 68% россиян эта ценность остается в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования… Представляется, что… данный опыт, показавший свою эффективность и востребованность на уровне ряда субъектов РФ, заслуживает проработки на федеральном уровне, а также распространения по всей России", - подчеркнула Лантратова.

https://ria.ru/20240325/gosduma-1935702199.html

https://ria.ru/20240306/ipoteka-1765286470.html

https://ria.ru/20231222/razvod-1917557793.html

россия

воронежская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воронежская область, общество, великий новгород, яна лантратова, татьяна голикова, вциом, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)