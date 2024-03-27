https://ria.ru/20240327/razvody-1936077648.html
В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах
В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах - РИА Новости, 27.03.2024
В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:19
2024-03-27T07:19
2024-03-27T07:19
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации для пар, намеренных развестись, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас … рассмотреть указанную инициативу и оценить целесообразность предоставления на базе загсов и иных органов власти субъектов РФ возможности бесплатных консультаций с психологами и медиаторами для семейных пар, испытывающих сложности в отношениях или собирающихся расторгнуть брак, а также для пар, находящихся в процессе заключения брака", - следует из обращения. По ее словам, в ряде регионов уже принимаются подобные меры, например, в Татарстане управлением загса и общественными организациями реализуется проект по предоставлению бесплатных консультаций психолога, с 2016 года в столице республики также существуют "комнаты примирения" для пар, находящихся на грани развода, кроме того, в загсе проходят групповые встречи для будущих молодоженов. "В 2020 году в комнатах примирения загса состоялось 107 медиаций и конфликтологических консультаций для 160 человек… По результатам 2021 года была проведена 251 встреча для 363 человек. Благодаря этой работе свои браки сохранили 47% супружеских пар. В 2016 году число решивших не разводиться пар из числа посетивших комнаты примирения составило 70%", - сообщила Лантратова. Она отметила, что схожий опыт по предоставлению бесплатных консультаций со стороны загса и других органов власти имеется в Белгородской, Воронежской областях, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. По данным Росстата, за 2022 год было зарегистрировано 1,05 миллиона браков, а число разводов составило более 682 тысяч, при этом 23% детей, появившихся на свет в этом году, родились вне брака. По информации ВЦИОМ, среди наиболее распространенных причин для развода россияне называют взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров (8%), сообщила парламентарий. "В то же время крепкая, дружная семья остается основной ценностью российского общества – по данным опроса ВЦИОМ, для порядка 68% россиян эта ценность остается в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования… Представляется, что… данный опыт, показавший свою эффективность и востребованность на уровне ряда субъектов РФ, заслуживает проработки на федеральном уровне, а также распространения по всей России", - подчеркнула Лантратова.
https://ria.ru/20240325/gosduma-1935702199.html
https://ria.ru/20240306/ipoteka-1765286470.html
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россия, воронежская область, общество, великий новгород, яна лантратова, татьяна голикова, вциом, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Воронежская область, Общество, Великий Новгород, Яна Лантратова, Татьяна Голикова, ВЦИОМ, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ГД предложили ввести в загсах консультации с психологами при разводах
В ГД призвали ввести в загсах бесплатные консультации с психологами при разводах
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить на базе загсов бесплатные психологические консультации для пар, намеренных развестись, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас … рассмотреть указанную инициативу и оценить целесообразность предоставления на базе загсов и иных органов власти субъектов РФ
возможности бесплатных консультаций с психологами и медиаторами для семейных пар, испытывающих сложности в отношениях или собирающихся расторгнуть брак, а также для пар, находящихся в процессе заключения брака", - следует из обращения.
По ее словам, в ряде регионов уже принимаются подобные меры, например, в Татарстане управлением загса и общественными организациями реализуется проект по предоставлению бесплатных консультаций психолога, с 2016 года в столице республики также существуют "комнаты примирения" для пар, находящихся на грани развода, кроме того, в загсе проходят групповые встречи для будущих молодоженов.
"В 2020 году в комнатах примирения загса состоялось 107 медиаций и конфликтологических консультаций для 160 человек… По результатам 2021 года была проведена 251 встреча для 363 человек. Благодаря этой работе свои браки сохранили 47% супружеских пар. В 2016 году число решивших не разводиться пар из числа посетивших комнаты примирения составило 70%", - сообщила Лантратова.
Она отметила, что схожий опыт по предоставлению бесплатных консультаций со стороны загса и других органов власти имеется в Белгородской, Воронежской областях
, Великом Новгороде
и Нижнем Новгороде
.
По данным Росстата
, за 2022 год было зарегистрировано 1,05 миллиона браков, а число разводов составило более 682 тысяч, при этом 23% детей, появившихся на свет в этом году, родились вне брака. По информации ВЦИОМ
, среди наиболее распространенных причин для развода россияне называют взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров (8%), сообщила парламентарий.
"В то же время крепкая, дружная семья остается основной ценностью российского общества – по данным опроса ВЦИОМ, для порядка 68% россиян эта ценность остается в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования… Представляется, что… данный опыт, показавший свою эффективность и востребованность на уровне ряда субъектов РФ, заслуживает проработки на федеральном уровне, а также распространения по всей России", - подчеркнула Лантратова.