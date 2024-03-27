https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936142056.html

СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов - РИА Новости, 27.03.2024

СК рассмотрит обращение депутатов об организации Западом терактов

Следственный комитет рассмотрит обращение нескольких депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:04

2024-03-27T13:04

2024-03-27T14:19

теракт в "крокус сити холле"

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сша

госдума рф

политика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следственный комитет рассмотрит обращение нескольких депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России, сообщил СК в Telegram-канале."В Следственном комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России", — указали в ведомстве.В обращении, опубликованном в Telegram-канале Яны Лантратовой и направленном в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, а также министерства юстиции ФРГ, США, Кипра и Франции, содержится призыв "расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов".В обращении перечисляются теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.Западный следНакануне директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что, по информации ведомства, в подготовке теракта исламистам способствовали западные спецслужбы, кроме того, непосредственное отношение к нападению имеет Киев. Как уточнил глава ФСБ, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Бортников подчеркнул, что речь идет об имеющейся сейчас фактуре, пока это общая информация, но по ней уже есть определенные наработки.Он объяснил, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществеБортников также добавил, что боевики хотели сбежать именно на Украину, где их ждали и собирались встретить "как героев".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, следственный комитет россии (ск рф), сша, госдума рф, политика