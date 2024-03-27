https://ria.ru/20240327/pytki-1936274163.html

Российских военнопленных пытали на Украине, заявили в ООН

Российских военнопленных пытали на Украине, заявили в ООН - РИА Новости, 28.03.2024

Российских военнопленных пытали на Украине, заявили в ООН

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-27T22:58

2024-03-27T22:58

2024-03-28T00:40

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ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости. Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.Речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях."Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя", — говорится в докладе.В частности, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий, скорее всего, в Харьковской области. Некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.Кроме того, в Управлении отметили, что в стране продолжаются акты запугивания священников и верующих УПЦ. Сотрудники ведомства зафиксировали шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы. Как уточняется, они оправдывали свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин раскольнической ПЦУ по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ.В УВКПЧ напомнили, что 28 декабря 2023 года несколько людей напали на Казанский храм в Винницкой области. По меньшей мере два человека, причастных к этому преступлению, утверждали, что они — действующие военнослужащие ВСУ. При этом находившиеся там сотрудники полиции в ситуацию не вмешивались. В январе произошло новое нападение на этот храм, в результате которого пострадали священник и прихожанин."УВКПЧ ранее сообщало об аналогичном случае в городе Черкассы Черкасской области 20 ноября 2023 года. В этом случае многочисленные жертвы и свидетели, опрошенные УВКПЧ, опознали в одном из нападавших военнослужащего ВСУ. С тех пор украинские власти возбудили уголовные дела по делам Черкасс и Ладыжина", — отметили в ООН.Помимо этого, на Украине дискриминируют русскоязычное меньшинство, подчеркнули в Управлении. Сотрудники УВКПЧ, в частности, заинтересовались законом, принятым парламентом страны в декабре. Он вносит изменения в ряд нормативных актов, касающихся прав национальных меньшинств."Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский", — сказано в документе.В ООН также призвали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.В Управлении добавили, что киевские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Сотрудники ведомства зафиксировали произвольные задержания, насильственные исчезновения, применение пыток и жестокое обращение, включая сексуальное насилие, в отношении гражданских лиц, связанных с конфликтом, а также российских солдат, попавших в плен. Кроме того, они задокументировали казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022-2023 годах. Несмотря на то что киевские власти завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, резюмировали в ООН.

https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html

https://ria.ru/20240326/plennye-1935797485.html

https://ria.ru/20240209/ptsu-1926392504.html

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Наталья Макарова

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