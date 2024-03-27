https://ria.ru/20240327/putin-1936278772.html
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты - РИА Новости, 28.03.2024
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты
Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-27T23:42
2024-03-27T23:42
2024-03-28T00:24
культура
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.Глава государства отметил, что культура создает "духовный каркас народа", поддерживает идентичность и играет важную роль в переломные и трагические моменты, придавая народу и каждому конкретному человеку силу.Путин поблагодарил работников культуры, отметив, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новости культуры, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты
Путин: культура создает духовный каркас народа в трагические для страны моменты
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Глава государства отметил, что культура создает "духовный каркас народа", поддерживает идентичность и играет важную роль в переломные и трагические моменты, придавая народу и каждому конкретному человеку силу.
Путин поблагодарил работников культуры, отметив, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.