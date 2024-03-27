https://ria.ru/20240327/putin-1936278772.html

Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты

Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты - РИА Новости, 28.03.2024

Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты

Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-27T23:42

2024-03-27T23:42

2024-03-28T00:24

культура

россия

владимир путин

новости культуры

культура

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.Глава государства отметил, что культура создает "духовный каркас народа", поддерживает идентичность и играет важную роль в переломные и трагические моменты, придавая народу и каждому конкретному человеку силу.Путин поблагодарил работников культуры, отметив, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.

https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура