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Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты - РИА Новости, 28.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:42 27.03.2024 (обновлено: 00:24 28.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936278772.html
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты - РИА Новости, 28.03.2024
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты
Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-27T23:42
2024-03-28T00:24
культура
россия
владимир путин
новости культуры
культура
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.Глава государства отметил, что культура создает "духовный каркас народа", поддерживает идентичность и играет важную роль в переломные и трагические моменты, придавая народу и каждому конкретному человеку силу.Путин поблагодарил работников культуры, отметив, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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россия, владимир путин, новости культуры, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Путин оценил роль культуры в переломные и трагические для страны моменты

Путин: культура создает духовный каркас народа в трагические для страны моменты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура в переломные и трагические для страны моменты придает силы как народу, так и каждому конкретному человеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Глава государства отметил, что культура создает "духовный каркас народа", поддерживает идентичность и играет важную роль в переломные и трагические моменты, придавая народу и каждому конкретному человеку силу.
Путин поблагодарил работников культуры, отметив, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.
Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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