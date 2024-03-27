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Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 27.03.2024 (обновлено: 00:44 28.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936276322.html
Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину
Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину - РИА Новости, 28.03.2024
Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину
Усиленная боевая часть ракет "Хризантема" российских боевых вертолетов отрывает украинским танкам башню, рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-27T23:17
2024-03-28T00:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
торжок
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Усиленная боевая часть ракет "Хризантема" российских боевых вертолетов отрывает украинским танкам башню, рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в Торжке представитель армейской авиации. "Хризантема" с повышенной боевой частью боеголовка. Дальность полета - 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих: когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект (танка - ред.) взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части ("Хризантемы" - ред.)", - сказал вертолетчик.
https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html
россия
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Путин в центре боевого применения и переучивания летного состава
Ракеты российских вертолетов отрывают украинским танкам башни, доложил вертолетчик в Торжке Путину. Кадры посещения президентом 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны публикует Кремль.
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безопасность, россия, торжок, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Торжок, Владимир Путин
Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину

Путину показали ракеты "Хризантема" для Ми-28НМ, отрывающие танкам башни

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Усиленная боевая часть ракет "Хризантема" российских боевых вертолетов отрывает украинским танкам башню, рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в Торжке представитель армейской авиации.
"Хризантема" с повышенной боевой частью боеголовка. Дальность полета - 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих: когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект (танка - ред.) взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части ("Хризантемы" - ред.)", - сказал вертолетчик.
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