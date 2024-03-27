https://ria.ru/20240327/putin-1936276322.html

Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину

Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину - РИА Новости, 28.03.2024

Ракеты "Хризантема" отрывают башни танкам ВСУ, рассказал вертолетчик Путину

Усиленная боевая часть ракет "Хризантема" российских боевых вертолетов отрывает украинским танкам башню, рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-27T23:17

2024-03-27T23:17

2024-03-28T00:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

торжок

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Усиленная боевая часть ракет "Хризантема" российских боевых вертолетов отрывает украинским танкам башню, рассказал президенту РФ Владимиру Путину на авиабазе в Торжке представитель армейской авиации. "Хризантема" с повышенной боевой частью боеголовка. Дальность полета - 10 километров. И есть большое количество видео, подтверждающих: когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект (танка - ред.) взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части ("Хризантемы" - ред.)", - сказал вертолетчик.

https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html

россия

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Путин в центре боевого применения и переучивания летного состава Ракеты российских вертолетов отрывают украинским танкам башни, доложил вертолетчик в Торжке Путину. Кадры посещения президентом 344-го государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны публикует Кремль. 2024-03-27T23:17 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, торжок, владимир путин