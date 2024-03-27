https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать - РИА Новости, 27.03.2024
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать
Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:53
2024-03-27T22:53
2024-03-27T23:06
авдеевка
владимир путин
тверская область
торжок
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке.Президент РФ в среду приехал в город Торжок Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.В Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их. "Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали", - выкрикнула из толпы одна из женщин."Передавайте ему привет", - сказал Путин. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал Павел Зарубин.
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авдеевка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, владимир путин, тверская область, торжок
Авдеевка, Владимир Путин, Тверская область, Торжок
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать
Путин передал привет российскому военнослужащему, который находится в Авдеевке
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин передал
привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке.
Президент РФ в среду приехал в город Торжок Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.
В Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их. "Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали", - выкрикнула из толпы одна из женщин.
"Передавайте ему привет", - сказал Путин. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал Павел Зарубин.