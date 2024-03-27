https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html

Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать

Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать - РИА Новости, 27.03.2024

Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать

Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:53

2024-03-27T22:53

2024-03-27T23:06

авдеевка

владимир путин

тверская область

торжок

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке.Президент РФ в среду приехал в город Торжок Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.В Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их. "Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали", - выкрикнула из толпы одна из женщин."Передавайте ему привет", - сказал Путин. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал Павел Зарубин.

https://ria.ru/20240327/tsentr-1936270343.html

авдеевка

тверская область

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, владимир путин, тверская область, торжок