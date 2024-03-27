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Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать - РИА Новости, 27.03.2024
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22:53 27.03.2024 (обновлено: 23:06 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936273506.html
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать - РИА Новости, 27.03.2024
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать
Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:53
2024-03-27T23:06
авдеевка
владимир путин
тверская область
торжок
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке.Президент РФ в среду приехал в город Торжок Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.В Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их. "Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали", - выкрикнула из толпы одна из женщин."Передавайте ему привет", - сказал Путин. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240327/tsentr-1936270343.html
авдеевка
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авдеевка, владимир путин, тверская область, торжок
Авдеевка, Владимир Путин, Тверская область, Торжок
Путин передал привет военнослужащему в Авдеевке через его мать

Путин передал привет российскому военнослужащему, который находится в Авдеевке

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал привет российскому военнослужащему, который сейчас находится в Авдеевке.
Президент РФ в среду приехал в город Торжок Тверской области, его посещение, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.
В Торжке на центральной площади Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их. "Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали", - выкрикнула из толпы одна из женщин.
"Передавайте ему привет", - сказал Путин. Эти кадры в своем Telegram-канале опубликовал Павел Зарубин.
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АвдеевкаВладимир ПутинТверская областьТоржок
 
 
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