https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать - РИА Новости, 27.03.2024
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:37
2024-03-27T20:37
2024-03-27T20:39
общество
россия
владимир путин
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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент России Владимир Путин. "Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем - понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Он пояснил, что современные возможности упрощают получение информации через интернет, люди ищут ее в интернете, а заставить себя изучать что-то достаточно сложно. "Это дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек", - прокомментировал президент данную проблему. По его словам, в 2000 году 35% населения России не имели книг дома, а сейчас 15% - это уже определенный результат.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
Путин о проблеме с чтением: нужно понять, как распространять, нужный контент
ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем - понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Он пояснил, что современные возможности упрощают получение информации через интернет, люди ищут ее в интернете, а заставить себя изучать что-то достаточно сложно.
"Это дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек", - прокомментировал президент данную проблему.
По его словам, в 2000 году 35% населения России не имели книг дома, а сейчас 15% - это уже определенный результат.