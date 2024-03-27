https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html

Путин объяснил, почему люди стали меньше читать

Путин объяснил, почему люди стали меньше читать - РИА Новости, 27.03.2024

Путин объяснил, почему люди стали меньше читать

Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:37

2024-03-27T20:37

2024-03-27T20:39

общество

россия

владимир путин

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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Проблема с тем, что люди стали меньше читать, понятна, носители информации меняются, необходимо понять, как распространять нужный контент, заявил президент России Владимир Путин. "Проблема, я бы сказал, острая, вместе с тем - понятная. Но и что делать, в целом тоже понятно, несмотря на то, что она на первый взгляд кажется сложной. Носители информации меняются, нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Он пояснил, что современные возможности упрощают получение информации через интернет, люди ищут ее в интернете, а заставить себя изучать что-то достаточно сложно. "Это дело семьи, школы, музеев, образовательных центров и библиотек", - прокомментировал президент данную проблему. По его словам, в 2000 году 35% населения России не имели книг дома, а сейчас 15% - это уже определенный результат.

https://ria.ru/20230921/opros-1897728441.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин