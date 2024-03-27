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Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2024
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Культура
 
20:02 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/putin-1936251516.html
Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин
Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2024
Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин
Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:02
2024-03-27T20:02
культура
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испания
владимир путин
новости культуры
культура
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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", - сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области. Президент отметил, что на первом месте оказался Китай, а на третьем Испания. "Поэтому движение вперед у нас есть, но оно очень скромное и нам, безусловно, нужно двигаться большим темпом вперед. Обязательно будем это делать", - заключил Путин.
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Культура, Россия, Китай, Испания, Владимир Путин, Новости культуры, Культура
Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин

Путин: россияне оказались на 2 месте в мире по времени, которое тратят на чтение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", - сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.
Президент отметил, что на первом месте оказался Китай, а на третьем Испания.
"Поэтому движение вперед у нас есть, но оно очень скромное и нам, безусловно, нужно двигаться большим темпом вперед. Обязательно будем это делать", - заключил Путин.
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