Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин
Путин: россияне оказались на 2 месте в мире по времени, которое тратят на чтение
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", - сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.
"Поэтому движение вперед у нас есть, но оно очень скромное и нам, безусловно, нужно двигаться большим темпом вперед. Обязательно будем это делать", - заключил Путин.
Путин назвал самый важный итог прошлого года
10 января, 13:24