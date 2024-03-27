https://ria.ru/20240327/putin-1936251516.html

Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин

Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2024

Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин

Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:02

2024-03-27T20:02

2024-03-27T20:02

культура

россия

китай

испания

владимир путин

новости культуры

культура

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ТОРЖОК, 27 мар - РИА Новости. Россия сегодня по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место, но надо двигаться дальше, заявил президент РФ Владимир Путин. "Современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. По исследованию международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире", - сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области. Президент отметил, что на первом месте оказался Китай, а на третьем Испания. "Поэтому движение вперед у нас есть, но оно очень скромное и нам, безусловно, нужно двигаться большим темпом вперед. Обязательно будем это делать", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240110/putin-1920502493.html

россия

китай

испания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, испания, владимир путин, новости культуры, культура