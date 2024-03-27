https://ria.ru/20240327/putin-1936242910.html

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2024

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:20

2024-03-27T19:20

2024-03-27T19:35

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владимир путин

культура

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, новости культуры, культура