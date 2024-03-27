Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.
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