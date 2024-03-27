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Путин заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:20 27.03.2024 (обновлено: 19:35 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936242910.html
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Путин заявил, что у России нет недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2024
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:20
2024-03-27T19:35
россия
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культура
новости культуры
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.
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россия, владимир путин, новости культуры, культура
Россия, Владимир Путин, Культура, Новости культуры, Культура
Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс Музейные ряды Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Читать ria.ru в
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
День работника культуры в России
25 марта, 02:03
 
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