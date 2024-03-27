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Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:40 27.03.2024 (обновлено: 19:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936234943.html
Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными
Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными - РИА Новости, 27.03.2024
Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:40
2024-03-27T19:01
культура
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культура
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди."Когда мы слышим где-то со стороны, кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это, по сути, так могут говорить только неумные люди, потому что отменить культуру целого народа или целых народов, а у нас их 190 народов и этносов в России проживает, это просто нереально", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Он добавил, что российские деятели культуры считают тех, кто говорит об отмене русской культуры, неумными людьми."Ну говорят еще погрубее, несмотря на то, что они деятели культуры, но говорят правильно", - пояснил президент.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
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Культура, Владимир Путин, Торжок, Россия, Новости культуры, Культура
Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными

Путин заявил, что говорить об отмене русской культуры могут только неумные люди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди.
«
"Когда мы слышим где-то со стороны, кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это, по сути, так могут говорить только неумные люди, потому что отменить культуру целого народа или целых народов, а у нас их 190 народов и этносов в России проживает, это просто нереально", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
Он добавил, что российские деятели культуры считают тех, кто говорит об отмене русской культуры, неумными людьми.
"Ну говорят еще погрубее, несмотря на то, что они деятели культуры, но говорят правильно", - пояснил президент.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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