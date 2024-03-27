https://ria.ru/20240327/putin-1936234943.html

Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными

Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными - РИА Новости, 27.03.2024

Путин назвал людей, говорящих об отмене русской культуры неумными

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:40

2024-03-27T18:40

2024-03-27T19:01

культура

владимир путин

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культура

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто говорят об отмене русской культуры, - неумные люди."Когда мы слышим где-то со стороны, кто-то говорит об отмене русской культуры и вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это, по сути, так могут говорить только неумные люди, потому что отменить культуру целого народа или целых народов, а у нас их 190 народов и этносов в России проживает, это просто нереально", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Он добавил, что российские деятели культуры считают тех, кто говорит об отмене русской культуры, неумными людьми."Ну говорят еще погрубее, несмотря на то, что они деятели культуры, но говорят правильно", - пояснил президент.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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Наталья Макарова

владимир путин, торжок, россия, новости культуры, культура