https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html

Путин приехал в Торжок в Тверской области

Путин приехал в Торжок в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024

Путин приехал в Торжок в Тверской области

Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:09

2024-03-27T18:09

2024-03-27T18:14

торжок

владимир путин

россия

тверская область

тверь

дмитрий песков

игорь руденя

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея", - сказал представитель Кремля.По его словам, Путин "осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами". "После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области", - информировал представитель Кремля.Он сообщил, что это будет "достаточно подробная встреча, свободный разговор". "После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей. И отдельно президент посетит государственный центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны Российской Федерации", - добавил Песков.Это первая региональная поездка Путина после победы на выборах президента России.Торжок – районный центр Тверской области, расположен в Центральной части России на берегах реки Тверцы, притока Волги, в 60 км к северо-западу от Твери, на автомагистрали "Москва – Санкт-Петербург". Торжок входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

https://ria.ru/20240326/putin-1935979224.html

торжок

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

торжок, владимир путин, россия, тверская область, тверь, дмитрий песков, игорь руденя