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Путин приехал в Торжок в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
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18:09 27.03.2024 (обновлено: 18:14 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/putin-1936227609.html
Путин приехал в Торжок в Тверской области
Путин приехал в Торжок в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2024
Путин приехал в Торжок в Тверской области
Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:09
2024-03-27T18:14
торжок
владимир путин
россия
тверская область
тверь
дмитрий песков
игорь руденя
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея", - сказал представитель Кремля.По его словам, Путин "осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами". "После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области", - информировал представитель Кремля.Он сообщил, что это будет "достаточно подробная встреча, свободный разговор". "После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей. И отдельно президент посетит государственный центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны Российской Федерации", - добавил Песков.Это первая региональная поездка Путина после победы на выборах президента России.Торжок – районный центр Тверской области, расположен в Центральной части России на берегах реки Тверцы, притока Волги, в 60 км к северо-западу от Твери, на автомагистрали "Москва – Санкт-Петербург". Торжок входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными.
https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html
https://ria.ru/20240326/putin-1935979224.html
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торжок, владимир путин, россия, тверская область, тверь, дмитрий песков, игорь руденя
Торжок, Владимир Путин, Россия, Тверская область, Тверь, Дмитрий Песков, Игорь Руденя
Путин приехал в Торжок в Тверской области

Песков сообщил, что Путин приехал в Торжок в Тверской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея", - сказал представитель Кремля.
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По его словам, Путин "осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами". "После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области", - информировал представитель Кремля.
Он сообщил, что это будет "достаточно подробная встреча, свободный разговор". "После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей. И отдельно президент посетит государственный центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны Российской Федерации", - добавил Песков.
Это первая региональная поездка Путина после победы на выборах президента России.
Торжок – районный центр Тверской области, расположен в Центральной части России на берегах реки Тверцы, притока Волги, в 60 км к северо-западу от Твери, на автомагистрали "Москва – Санкт-Петербург". Торжок входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены заповедными.
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ТоржокВладимир ПутинРоссияТверская областьТверьДмитрий ПесковИгорь Руденя
 
 
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