https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936278213.html
Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом
Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 27.03.2024
Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура запустила процедуру признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:38
2024-03-27T23:38
2024-03-27T23:38
общество
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алла пугачева
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крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генпрокуратура запустила процедуру признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в Telegram."Да, пришел ответ из Генеральной прокуратуры, и они направили в Минюст, соответственно Минюст только может принять данное решение", — сказал он.Бородин также указал на отсутствие реакции со стороны Пугачевой на трагические события в "Крокус Сити Холле", где в результате террористического акта погибли более 140 человек.В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240327/pugacheva-1936267443.html
https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html
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общество, израиль, алла пугачева, генеральная прокуратура рф, крокус сити холл, россия
Общество, Израиль, Алла Пугачева, Генеральная прокуратура РФ, Крокус Сити Холл, Россия
Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом
Глава ФПБК Бородин сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом