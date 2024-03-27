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Меры поддержки жителей приграничья скоро представят, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 27.03.2024 (обновлено: 17:30 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/prigraniche-1936216477.html
Меры поддержки жителей приграничья скоро представят, заявила Матвиенко
Меры поддержки жителей приграничья скоро представят, заявила Матвиенко - РИА Новости, 27.03.2024
Меры поддержки жителей приграничья скоро представят, заявила Матвиенко
Кабмин в ближайшие дни подготовит решения по системным мерам поддержки жителей приграничных субъектов России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:27
2024-03-27T17:30
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кабмин в ближайшие дни подготовит решения по системным мерам поддержки жителей приграничных субъектов России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Президент в постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных регионах, дает соответствующие поручения. В ближайшие дни мы ожидаем еще и решение правительства о тех системных (мерах - ред.) в отношении людей, проживающих в приграничных регионах. Поэтому вы не одни и еще раз низкий поклон жителям Белгородской области", - сказала она на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.Матвиенко отметила, что Совет Федерации готов оказать любую помощь Белгородской области. "Знаю, что есть там проблемы с банками, но "Сбербанк" уже принял решения соответствующие в отношении жителей Белгородской области - здесь взаимодействие по кредитам, другие вопросы. Другие банки, уверена, сейчас подключатся. Знаю, что Вы (Гладков - ред.) этим занимаетесь, мы подключимся. В общем, любые вопросы, которые возникают, должны находить решение.
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валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко
Меры поддержки жителей приграничья скоро представят, заявила Матвиенко

Матвиенко: Путин следит за ситуацией в приграничных регионах и дает поручения

© РИА НовостиПоселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области
© РИА Новости
Поселок Теткино Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кабмин в ближайшие дни подготовит решения по системным мерам поддержки жителей приграничных субъектов России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президент в постоянном режиме следит за ситуацией в приграничных регионах, дает соответствующие поручения. В ближайшие дни мы ожидаем еще и решение правительства о тех системных (мерах - ред.) в отношении людей, проживающих в приграничных регионах. Поэтому вы не одни и еще раз низкий поклон жителям Белгородской области", - сказала она на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации готов оказать любую помощь Белгородской области. "Знаю, что есть там проблемы с банками, но "Сбербанк" уже принял решения соответствующие в отношении жителей Белгородской области - здесь взаимодействие по кредитам, другие вопросы. Другие банки, уверена, сейчас подключатся. Знаю, что Вы (Гладков - ред.) этим занимаетесь, мы подключимся. В общем, любые вопросы, которые возникают, должны находить решение.
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