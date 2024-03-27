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ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными - РИА Новости, 27.03.2024
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23:00 27.03.2024 (обновлено: 23:56 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/presledovanie-1936274375.html
ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными
ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными - РИА Новости, 27.03.2024
ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными
На Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T23:00
2024-03-27T23:56
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. На Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и военнопленных, говорится в докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."В то время как украинские власти начали по меньшей мере пять уголовных расследований по заявлениям о нарушениях, совершенных их собственными силами безопасности против 22 жертв, УВКПЧ отметило отсутствие должного прогресса в расследовании или судебном преследовании по таким делам", - отмечается в докладе."УВКПЧ задокументировало произвольные задержания, насильственные исчезновения и применение пыток и жестокого обращения, включая сексуальное насилие, украинскими властями во время содержания под стражей гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом, и российских военнопленных, а также суммарную казнь по меньшей мере 25 российских военнослужащих (все в 2022 и начале 2023 года)", - говорится в документе.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20240327/pytki-1936274163.html
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в мире, оон, украина, россия
В мире, ООН, Украина, Россия
ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными

ООН: Украина плохо преследует виновных в насилии над мирными и военнопленными

© AP Photo / Frank Franklin IIГенассамблея ООН
Генассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Frank Franklin II
Генассамблея ООН. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. На Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и военнопленных, говорится в докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«
"В то время как украинские власти начали по меньшей мере пять уголовных расследований по заявлениям о нарушениях, совершенных их собственными силами безопасности против 22 жертв, УВКПЧ отметило отсутствие должного прогресса в расследовании или судебном преследовании по таким делам", - отмечается в докладе.
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«
"УВКПЧ задокументировало произвольные задержания, насильственные исчезновения и применение пыток и жестокого обращения, включая сексуальное насилие, украинскими властями во время содержания под стражей гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом, и российских военнопленных, а также суммарную казнь по меньшей мере 25 российских военнослужащих (все в 2022 и начале 2023 года)", - говорится в документе.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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