https://ria.ru/20240327/presledovanie-1936274375.html

ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными

ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными - РИА Новости, 27.03.2024

ООН: Украина плохо преследует виновных в пытках над гражданскими и пленными

На Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T23:00

2024-03-27T23:00

2024-03-27T23:56

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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. На Украине нет должного прогресса в расследовании или судебном преследовании актов насилия и пыток, совершенных украинскими военными против гражданских и военнопленных, говорится в докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."В то время как украинские власти начали по меньшей мере пять уголовных расследований по заявлениям о нарушениях, совершенных их собственными силами безопасности против 22 жертв, УВКПЧ отметило отсутствие должного прогресса в расследовании или судебном преследовании по таким делам", - отмечается в докладе."УВКПЧ задокументировало произвольные задержания, насильственные исчезновения и применение пыток и жестокого обращения, включая сексуальное насилие, украинскими властями во время содержания под стражей гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом, и российских военнопленных, а также суммарную казнь по меньшей мере 25 российских военнослужащих (все в 2022 и начале 2023 года)", - говорится в документе.Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20240327/pytki-1936274163.html

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