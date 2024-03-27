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В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:09 27.03.2024 (обновлено: 10:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936089703.html
В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"
В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"
В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T09:09
2024-03-27T10:41
теракт в "крокус сити холле"
сергей собянин
москва
крокус
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.&quot;Всего в московские больницы поступили 94 человека, 34 уже выписаны&quot;, — уточнил он.Мэр также добавил, что ни один из госпитализированных в московские больницы в тяжелом состоянии не был потерян, а количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза.Собянин подчеркнул, что врачи делают все для спасения жизни и скорейшего выздоровления пострадавших. В оказании помощи участвовали свыше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф и более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах.Кроме того, 110 cоциальных работников и более 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и раненых, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html
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сергей собянин, москва, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Сергей Собянин, Москва, Крокус
В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Собянин: в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
«

"Всего в московские больницы поступили 94 человека, 34 уже выписаны", — уточнил он.

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Мэр также добавил, что ни один из госпитализированных в московские больницы в тяжелом состоянии не был потерян, а количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза.
Собянин подчеркнул, что врачи делают все для спасения жизни и скорейшего выздоровления пострадавших. В оказании помощи участвовали свыше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф и более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах.
Кроме того, 110 cоциальных работников и более 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и раненых, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Сергей СобянинМоскваКрокус
 
 
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