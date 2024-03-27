В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"
Собянин: в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
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"Всего в московские больницы поступили 94 человека, 34 уже выписаны", — уточнил он.
Мэр также добавил, что ни один из госпитализированных в московские больницы в тяжелом состоянии не был потерян, а количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза.
Собянин подчеркнул, что врачи делают все для спасения жизни и скорейшего выздоровления пострадавших. В оказании помощи участвовали свыше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф и более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах.
Кроме того, 110 cоциальных работников и более 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и раненых, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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