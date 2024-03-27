https://ria.ru/20240327/postradavshie-1936089703.html

В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"

В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокусе"

В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:09

2024-03-27T09:09

2024-03-27T10:41

теракт в "крокус сити холле"

сергей собянин

москва

крокус

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram."Всего в московские больницы поступили 94 человека, 34 уже выписаны", — уточнил он.Мэр также добавил, что ни один из госпитализированных в московские больницы в тяжелом состоянии не был потерян, а количество пациентов в крайне тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза.Собянин подчеркнул, что врачи делают все для спасения жизни и скорейшего выздоровления пострадавших. В оказании помощи участвовали свыше 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф и более 700 врачей и медсестер, усиливших работающие смены в больницах.Кроме того, 110 cоциальных работников и более 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и раненых, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

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москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва, крокус