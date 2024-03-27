https://ria.ru/20240327/port-1936074070.html

Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить

Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить - РИА Новости, 27.03.2024

Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:03

2024-03-27T06:03

2024-03-27T09:09

азовское море

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Морской торговый порт в Геническе на Азовском море планируется восстановить, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", — сказал он.Как отметил Сальдо, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье."Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — добавил Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931442447.html

азовское море

россия

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азовское море, россия, владимир сальдо