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Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить - РИА Новости, 27.03.2024
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06:03 27.03.2024 (обновлено: 09:09 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/port-1936074070.html
Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить
Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить - РИА Новости, 27.03.2024
Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:03
2024-03-27T09:09
азовское море
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Морской торговый порт в Геническе на Азовском море планируется восстановить, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах&quot;, — сказал он.Как отметил Сальдо, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье."Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — добавил Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240325/spetsoperatsiya-1935566504.html
https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931442447.html
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азовское море, россия, владимир сальдо
Азовское море, Россия, Владимир Сальдо
Генический торговый порт на Азовском море планируют восстановить

Сальдо заявил о планах восстановить Генический торговый порт на Азовском море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкТерритория морского порта Геническа
Территория морского порта Геническа - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Территория морского порта Геническа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Морской торговый порт в Геническе на Азовском море планируется восстановить, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"На Херсонщине мы планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 1990-х годах", — сказал он.

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Как отметил Сальдо, Азовское море — внутреннее море России, и ему требуется разветвленная портовая сеть.
Кроме того, по словам губернатора, в планах – строительство новых очистных сооружений на Азовском побережье.
«
"Понимаю это как создание базы для расширения сети рекреационных заведений — домом отдыха, пансионатов, санаториев, туристических баз", — добавил Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион.
Сейчас Россия контролирует 75% области, а правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.
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Азовское мореРоссияВладимир Сальдо
 
 
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