https://ria.ru/20240327/polsha-1936162578.html

Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду

Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду - РИА Новости, 27.03.2024

Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду

Март стал черным месяцем для Войска польского — погибли сразу пять военных. Кроме того, при загадочных обстоятельствах скончался бригадный генерал. Министерство РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

2024-03-27T15:16

польша

украина

радослав сикорский

эммануэль макрон

нато

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Март стал черным месяцем для Войска польского — погибли сразу пять военных. Кроме того, при загадочных обстоятельствах скончался бригадный генерал. Министерство обороны страны предпринимает экстренные меры, а косвенные данные намекают: без украинского следа не обошлось.Боеприпасы — не игрушка"Сегодня около полудня во время горных учений в результате схода лавины произошел несчастный случай с участием бойца спецназа. Несмотря на усилия спасателей и коллег, солдата спасти не удалось", — сообщили во вторник в Командовании родов Вооруженных сил Польши.Врио командующего ВС Польши генерал-лейтенант Марек Соколовский привел подробности: покойный — 30-летний солдат. В Татрах он готовился к соревнованиям, которые должны были пройти в Швейцарии.Это пятая смерть польских военных за последний месяц. Двумя днями ранее в Силезском воеводстве при взрыве погибли два сапера. А в начале марта в Дравско-Поморском воеводстве гусеничная машина раздавила еще двух солдат.В среду министр национальной обороны приказал провести расследование, как соблюдается техника безопасности в армии. А на время процедуры приостановить все учения с применением взрывчатых веществ и боеприпасов, что в военной практике бывает нечасто. Исключение сделали для подготовки подразделений, которые участвуют в международных миссиях. И — для тренировки украинских военных."Не понимают, зачем им это надо"Череда трагедий вновь ставит вопрос о том, насколько профессиональна польская армия. И какую пользу она может принести своим украинским протеже."Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало. Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем", — считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.Он напоминает: ирония в том, что последний раз польская армия воевала всерьез как раз против украинских националистов."Операция "Висла" на территории Республики Польской была вызвана именно необходимостью уничтожения бандеровского подполья. Поэтому у поляков нет внутреннего, исторического понимания, зачем они сейчас должны тренировать духовных наследников своих врагов. Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — убежден Онуфриенко.По его словам, сегодня реалии таковы, что скорее бойцы ВСУ могут чему-то научить своих западных партнеров.Отметим, что Польша, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, заявляет об отказе направлять собственные боевые подразделения на Украину."Украина и Польша были единым государством на протяжении 400 лет. Это (отправка войск. — Прим. ред.) было бы слишком легкой пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы будем последними, кто это сделает", — заверил на днях глава МИД Польши Радослав Сикорский."Секрет Полишинеля"Во вторник ушел из жизни начальник штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе Адам Марчак. Согласно официальному некрологу, бригадный генерал "неожиданно умер естественной смертью в свободное от службы время".Покойный ранее командовал бригадой воздушной кавалерии, а также принимал участие в зарубежных миссиях, в том числе в Боснии и Герцеговине и в Афганистане.Подразделение "Алтея" занимается внешними сношениями ЕС по военной линии, в том числе консультированием местных властей.После смерти генерала в Сети появились слухи о том, что он мог погибнуть на Украине. Анонимный телеграм-канал DD Geopolitics во вторник сообщил, что ВС России якобы нанесли удар тактической ракетой "Искандер" по украинскому подземному командному пункту в районе города Часов Яр. Утверждается, что в этот момент там находились офицеры из стран НАТО, в том числе из США и Польши. Известие же о кончине Марчака пришло спустя час после появления этого поста.Отметим, что ни официальные, ни какие-либо другие источники об ударе "Искандерами" по бункеру в Часове Яре не сообщали. Сведений о пребывании Марчака на Украине также нет.Тем временем о том, что офицеры стран альянса действительно находятся на Украине, в той же Польше заявляют официально."На Украине есть военные из ключевых стран. Есть выражение "секрет Полишинеля" — для обозначения тайны, которую все знают", — признал Сикорский.По словам Онуфриенко, западные полковники и генералы участвуют в подготовке операций ВСУ, обработке разведывательных сведений."Это люди, которые имеют соответствующий уровень допуска. Потому что никто никогда не подпустит местных к данным той же спутниковой разведки", — считает эксперт.Поэтому чисто теоретически случаи гибели высокопоставленных военных НАТО в результате российских ударов не исключены.

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, радослав сикорский, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, евросоюз