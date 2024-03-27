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Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду - РИА Новости, 27.03.2024
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14:54 27.03.2024 (обновлено: 15:16 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/polsha-1936162578.html
Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду
Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду - РИА Новости, 27.03.2024
Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду
Март стал черным месяцем для Войска польского — погибли сразу пять военных. Кроме того, при загадочных обстоятельствах скончался бригадный генерал. Министерство РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T15:16
польша
украина
радослав сикорский
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Март стал черным месяцем для Войска польского — погибли сразу пять военных. Кроме того, при загадочных обстоятельствах скончался бригадный генерал. Министерство обороны страны предпринимает экстренные меры, а косвенные данные намекают: без украинского следа не обошлось.Боеприпасы — не игрушка"Сегодня около полудня во время горных учений в результате схода лавины произошел несчастный случай с участием бойца спецназа. Несмотря на усилия спасателей и коллег, солдата спасти не удалось", — сообщили во вторник в Командовании родов Вооруженных сил Польши.Врио командующего ВС Польши генерал-лейтенант Марек Соколовский привел подробности: покойный — 30-летний солдат. В Татрах он готовился к соревнованиям, которые должны были пройти в Швейцарии.Это пятая смерть польских военных за последний месяц. Двумя днями ранее в Силезском воеводстве при взрыве погибли два сапера. А в начале марта в Дравско-Поморском воеводстве гусеничная машина раздавила еще двух солдат.В среду министр национальной обороны приказал провести расследование, как соблюдается техника безопасности в армии. А на время процедуры приостановить все учения с применением взрывчатых веществ и боеприпасов, что в военной практике бывает нечасто. Исключение сделали для подготовки подразделений, которые участвуют в международных миссиях. И — для тренировки украинских военных."Не понимают, зачем им это надо"Череда трагедий вновь ставит вопрос о том, насколько профессиональна польская армия. И какую пользу она может принести своим украинским протеже."Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало. Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем", — считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.Он напоминает: ирония в том, что последний раз польская армия воевала всерьез как раз против украинских националистов."Операция "Висла" на территории Республики Польской была вызвана именно необходимостью уничтожения бандеровского подполья. Поэтому у поляков нет внутреннего, исторического понимания, зачем они сейчас должны тренировать духовных наследников своих врагов. Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — убежден Онуфриенко.По его словам, сегодня реалии таковы, что скорее бойцы ВСУ могут чему-то научить своих западных партнеров.Отметим, что Польша, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, заявляет об отказе направлять собственные боевые подразделения на Украину."Украина и Польша были единым государством на протяжении 400 лет. Это (отправка войск. — Прим. ред.) было бы слишком легкой пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы будем последними, кто это сделает", — заверил на днях глава МИД Польши Радослав Сикорский."Секрет Полишинеля"Во вторник ушел из жизни начальник штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе Адам Марчак. Согласно официальному некрологу, бригадный генерал "неожиданно умер естественной смертью в свободное от службы время".Покойный ранее командовал бригадой воздушной кавалерии, а также принимал участие в зарубежных миссиях, в том числе в Боснии и Герцеговине и в Афганистане.Подразделение "Алтея" занимается внешними сношениями ЕС по военной линии, в том числе консультированием местных властей.После смерти генерала в Сети появились слухи о том, что он мог погибнуть на Украине. Анонимный телеграм-канал DD Geopolitics во вторник сообщил, что ВС России якобы нанесли удар тактической ракетой "Искандер" по украинскому подземному командному пункту в районе города Часов Яр. Утверждается, что в этот момент там находились офицеры из стран НАТО, в том числе из США и Польши. Известие же о кончине Марчака пришло спустя час после появления этого поста.Отметим, что ни официальные, ни какие-либо другие источники об ударе "Искандерами" по бункеру в Часове Яре не сообщали. Сведений о пребывании Марчака на Украине также нет.Тем временем о том, что офицеры стран альянса действительно находятся на Украине, в той же Польше заявляют официально."На Украине есть военные из ключевых стран. Есть выражение "секрет Полишинеля" — для обозначения тайны, которую все знают", — признал Сикорский.По словам Онуфриенко, западные полковники и генералы участвуют в подготовке операций ВСУ, обработке разведывательных сведений."Это люди, которые имеют соответствующий уровень допуска. Потому что никто никогда не подпустит местных к данным той же спутниковой разведки", — считает эксперт.Поэтому чисто теоретически случаи гибели высокопоставленных военных НАТО в результате российских ударов не исключены.
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польша, украина, радослав сикорский, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Польша, Украина, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Слишком внезапно. Странная гибель военных в Польше вскрыла неудобную правду

Военный эксперт Онуфриенко: хуже поляков бойцов ВСУ не подготовит никто

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Март стал черным месяцем для Войска польского — погибли сразу пять военных. Кроме того, при загадочных обстоятельствах скончался бригадный генерал. Министерство обороны страны предпринимает экстренные меры, а косвенные данные намекают: без украинского следа не обошлось.

Боеприпасы — не игрушка

"Сегодня около полудня во время горных учений в результате схода лавины произошел несчастный случай с участием бойца спецназа. Несмотря на усилия спасателей и коллег, солдата спасти не удалось", — сообщили во вторник в Командовании родов Вооруженных сил Польши.
Врио командующего ВС Польши генерал-лейтенант Марек Соколовский привел подробности: покойный — 30-летний солдат. В Татрах он готовился к соревнованиям, которые должны были пройти в Швейцарии.
Это пятая смерть польских военных за последний месяц. Двумя днями ранее в Силезском воеводстве при взрыве погибли два сапера. А в начале марта в Дравско-Поморском воеводстве гусеничная машина раздавила еще двух солдат.
В среду министр национальной обороны приказал провести расследование, как соблюдается техника безопасности в армии. А на время процедуры приостановить все учения с применением взрывчатых веществ и боеприпасов, что в военной практике бывает нечасто. Исключение сделали для подготовки подразделений, которые участвуют в международных миссиях. И — для тренировки украинских военных.

"Не понимают, зачем им это надо"

Череда трагедий вновь ставит вопрос о том, насколько профессиональна польская армия. И какую пользу она может принести своим украинским протеже.
"Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало. Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем", — считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Он напоминает: ирония в том, что последний раз польская армия воевала всерьез как раз против украинских националистов.
© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине
"Операция "Висла" на территории Республики Польской была вызвана именно необходимостью уничтожения бандеровского подполья. Поэтому у поляков нет внутреннего, исторического понимания, зачем они сейчас должны тренировать духовных наследников своих врагов. Думаю, хуже, чем поляки, украинцев не подготовит никто", — убежден Онуфриенко.
По его словам, сегодня реалии таковы, что скорее бойцы ВСУ могут чему-то научить своих западных партнеров.
Отметим, что Польша, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, заявляет об отказе направлять собственные боевые подразделения на Украину.
"Украина и Польша были единым государством на протяжении 400 лет. Это (отправка войск. — Прим. ред.) было бы слишком легкой пропагандистской пищей для русских. Поэтому мы будем последними, кто это сделает", — заверил на днях глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Секрет Полишинеля"

Во вторник ушел из жизни начальник штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе Адам Марчак. Согласно официальному некрологу, бригадный генерал "неожиданно умер естественной смертью в свободное от службы время".
Покойный ранее командовал бригадой воздушной кавалерии, а также принимал участие в зарубежных миссиях, в том числе в Боснии и Герцеговине и в Афганистане.
Подразделение "Алтея" занимается внешними сношениями ЕС по военной линии, в том числе консультированием местных властей.
После смерти генерала в Сети появились слухи о том, что он мог погибнуть на Украине. Анонимный телеграм-канал DD Geopolitics во вторник сообщил, что ВС России якобы нанесли удар тактической ракетой "Искандер" по украинскому подземному командному пункту в районе города Часов Яр. Утверждается, что в этот момент там находились офицеры из стран НАТО, в том числе из США и Польши. Известие же о кончине Марчака пришло спустя час после появления этого поста.
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Отметим, что ни официальные, ни какие-либо другие источники об ударе "Искандерами" по бункеру в Часове Яре не сообщали. Сведений о пребывании Марчака на Украине также нет.
Тем временем о том, что офицеры стран альянса действительно находятся на Украине, в той же Польше заявляют официально.
"На Украине есть военные из ключевых стран. Есть выражение "секрет Полишинеля" — для обозначения тайны, которую все знают", — признал Сикорский.
По словам Онуфриенко, западные полковники и генералы участвуют в подготовке операций ВСУ, обработке разведывательных сведений.
"Это люди, которые имеют соответствующий уровень допуска. Потому что никто никогда не подпустит местных к данным той же спутниковой разведки", — считает эксперт.
Поэтому чисто теоретически случаи гибели высокопоставленных военных НАТО в результате российских ударов не исключены.
 
ПольшаУкраинаРадослав СикорскийЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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