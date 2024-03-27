Польские фермеры инициируют отставку правительства
Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель.
"На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства", - сказал Хмель.
Он добавил, что призывает присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства.
Нынешнее коалиционное право-либеральное правительство Польши под руководством Дональда Туска пришло к власти в конце минувшего года, сменив право-популистское правительство, сформированное партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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