https://ria.ru/20240327/polsha-1936141004.html

Польские фермеры инициируют отставку правительства

Польские фермеры инициируют отставку правительства - РИА Новости, 27.03.2024

Польские фермеры инициируют отставку правительства

Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:01

2024-03-27T13:01

2024-03-27T13:01

польша

в мире

люблинское воеводство

варшава

ярослав качиньский

дональд туск

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. "На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства", - сказал Хмель. Он добавил, что призывает присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства. Нынешнее коалиционное право-либеральное правительство Польши под руководством Дональда Туска пришло к власти в конце минувшего года, сменив право-популистское правительство, сформированное партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240327/polsha-1936137617.html

https://ria.ru/20240326/bryussel-1935921694.html

польша

люблинское воеводство

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, в мире, люблинское воеводство, варшава, ярослав качиньский, дональд туск