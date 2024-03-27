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Польские фермеры инициируют отставку правительства - РИА Новости, 27.03.2024
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13:01 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/polsha-1936141004.html
Польские фермеры инициируют отставку правительства
Польские фермеры инициируют отставку правительства - РИА Новости, 27.03.2024
Польские фермеры инициируют отставку правительства
Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:01
2024-03-27T13:01
польша
в мире
люблинское воеводство
варшава
ярослав качиньский
дональд туск
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель. "На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства", - сказал Хмель. Он добавил, что призывает присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства. Нынешнее коалиционное право-либеральное правительство Польши под руководством Дональда Туска пришло к власти в конце минувшего года, сменив право-популистское правительство, сформированное партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240327/polsha-1936137617.html
https://ria.ru/20240326/bryussel-1935921694.html
польша
люблинское воеводство
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польша, в мире, люблинское воеводство, варшава, ярослав качиньский, дональд туск
Польша, В мире, Люблинское воеводство, Варшава, Ярослав Качиньский, Дональд Туск
Польские фермеры инициируют отставку правительства

Польские фермеры начнут сбор подписей для отставки правительства

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры инициируют отставку правительства, заявил журналистам один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель.
"На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства", - сказал Хмель.
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Он добавил, что призывает присоединиться к данной инициативе все объединения фермеров и работников сельского хозяйства.
Нынешнее коалиционное право-либеральное правительство Польши под руководством Дональда Туска пришло к власти в конце минувшего года, сменив право-популистское правительство, сформированное партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
С начала февраля по всей Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Акция протеста фермеров в Брюсселе
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ПольшаВ миреЛюблинское воеводствоВаршаваЯрослав КачиньскийДональд Туск
 
 
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