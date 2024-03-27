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Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС - РИА Новости, 27.03.2024
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12:50 27.03.2024 (обновлено: 12:56 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/polsha-1936137617.html
Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС
Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС - РИА Новости, 27.03.2024
Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС
Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:50
2024-03-27T12:56
в мире
польша
украина
евросоюз
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает радиостанция Radio ZET. "Фермеры хотят блокировать депутатские офисы и дома политиков, которые соглашаются на "Зеленый курс". Они не сойдут с дорог, но откажутся от обременительных для жителей блокирований. По их словам, теперь они будут блокировать офисы и дома депутатов, поддерживающих законодательство ЕС", - говорится в сообщении. Ранее польские фермеры в знак протеста вывалили навоз у домов нескольких политиков, в частности у дома, принадлежащего спикеру сейма Шимону Холовне. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html
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в мире, польша, украина, евросоюз, украинское зерно
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, украинское зерно
Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС

Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, поддерживающих "Зеленый курс"

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает радиостанция Radio ZET.
"Фермеры хотят блокировать депутатские офисы и дома политиков, которые соглашаются на "Зеленый курс". Они не сойдут с дорог, но откажутся от обременительных для жителей блокирований. По их словам, теперь они будут блокировать офисы и дома депутатов, поддерживающих законодательство ЕС", - говорится в сообщении.
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Протестующие польские фермеры пообещали парализовать страну
20 марта, 00:53
Ранее польские фермеры в знак протеста вывалили навоз у домов нескольких политиков, в частности у дома, принадлежащего спикеру сейма Шимону Холовне.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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