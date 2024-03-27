Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС
Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, поддерживающих "Зеленый курс"
© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров недалеко от Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает радиостанция Radio ZET.
"Фермеры хотят блокировать депутатские офисы и дома политиков, которые соглашаются на "Зеленый курс". Они не сойдут с дорог, но откажутся от обременительных для жителей блокирований. По их словам, теперь они будут блокировать офисы и дома депутатов, поддерживающих законодательство ЕС", - говорится в сообщении.
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Ранее польские фермеры в знак протеста вывалили навоз у домов нескольких политиков, в частности у дома, принадлежащего спикеру сейма Шимону Холовне.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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