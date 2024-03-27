https://ria.ru/20240327/polsha-1936137617.html

Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС

Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС - РИА Новости, 27.03.2024

Польские фермеры хотят блокировать дома депутатов, поддерживающих ЕС

Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:50

2024-03-27T12:50

2024-03-27T12:56

в мире

польша

украина

евросоюз

украинское зерно

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934543475_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_168167af2a21f31d9abae675193553ad.jpg

ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс"), сообщает радиостанция Radio ZET. "Фермеры хотят блокировать депутатские офисы и дома политиков, которые соглашаются на "Зеленый курс". Они не сойдут с дорог, но откажутся от обременительных для жителей блокирований. По их словам, теперь они будут блокировать офисы и дома депутатов, поддерживающих законодательство ЕС", - говорится в сообщении. Ранее польские фермеры в знак протеста вывалили навоз у домов нескольких политиков, в частности у дома, принадлежащего спикеру сейма Шимону Холовне. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240320/polsha-1934362272.html

https://ria.ru/20240326/bryussel-1935921694.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, евросоюз, украинское зерно