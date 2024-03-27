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Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума - РИА Новости, 27.03.2024
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11:22 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/pogoda-1936111855.html
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума - РИА Новости, 27.03.2024
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума
Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:22
2024-03-27T11:22
погода
москва
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик уточнила, что в выходные в столице будет хорошая погода. Небольшой дождь пройдет в ночь на 30 марта, а в субботу днем уже будет без существенных осадков."Температура воздуха с каждым днем станет все выше и выше. 31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.Что касается следующей недели, то теплая погода с температурой градусов на 5-7 выше климатической нормы у нас сохранится", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1933019549.html
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погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума

В Москве в воскресенье ожидается до 17 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКремлёвская набережная
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик уточнила, что в выходные в столице будет хорошая погода. Небольшой дождь пройдет в ночь на 30 марта, а в субботу днем уже будет без существенных осадков.
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"Температура воздуха с каждым днем станет все выше и выше. 31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.
Что касается следующей недели, то теплая погода с температурой градусов на 5-7 выше климатической нормы у нас сохранится", - добавила синоптик.
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