https://ria.ru/20240327/pogoda-1936111855.html
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума - РИА Новости, 27.03.2024
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума
Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:22
2024-03-27T11:22
2024-03-27T11:22
погода
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728208741_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_47cf680fb85e9135ffcac1576cf4111e.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик уточнила, что в выходные в столице будет хорошая погода. Небольшой дождь пройдет в ночь на 30 марта, а в субботу днем уже будет без существенных осадков."Температура воздуха с каждым днем станет все выше и выше. 31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.Что касается следующей недели, то теплая погода с температурой градусов на 5-7 выше климатической нормы у нас сохранится", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1933019549.html
https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728208741_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_d51cbb3b2f072a352a7109967ff13c49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, татьяна позднякова
Погода, Москва, Татьяна Позднякова
Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума
В Москве в воскресенье ожидается до 17 градусов тепла
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик уточнила, что в выходные в столице будет хорошая погода. Небольшой дождь пройдет в ночь на 30 марта, а в субботу днем уже будет без существенных осадков.
"Температура воздуха с каждым днем станет все выше и выше. 31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.
Что касается следующей недели, то теплая погода с температурой градусов на 5-7 выше климатической нормы у нас сохранится", - добавила синоптик.