https://ria.ru/20240327/pogoda-1936111855.html

Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума

Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума - РИА Новости, 27.03.2024

Температура в Москве в воскресенье может достичь абсолютного максимума

Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:22

2024-03-27T11:22

2024-03-27T11:22

погода

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик уточнила, что в выходные в столице будет хорошая погода. Небольшой дождь пройдет в ночь на 30 марта, а в субботу днем уже будет без существенных осадков."Температура воздуха с каждым днем станет все выше и выше. 31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", - рассказала Позднякова.Что касается следующей недели, то теплая погода с температурой градусов на 5-7 выше климатической нормы у нас сохранится", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1933019549.html

https://ria.ru/20240229/zima-1930130245.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, татьяна позднякова