https://ria.ru/20240327/pogibshie-1936255715.html

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:21

2024-03-27T20:21

2024-03-27T21:04

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилии.Как сообщили ранее в среду в Следственном комитете, уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, крокус, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)