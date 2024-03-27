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МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:21 27.03.2024 (обновлено: 21:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pogibshie-1936255715.html
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:21
2024-03-27T21:04
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилии.Как сообщили ранее в среду в Следственном комитете, уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
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россия, крокус, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список погибших в "Крокусе", в нем 143 человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сообщение "Скорбим" на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".
По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилии.
Как сообщили ранее в среду в Следственном комитете, уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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