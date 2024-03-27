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МИД посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью - РИА Новости, 27.03.2024
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06:44 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/poezdki-1936075646.html
МИД посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью
МИД посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью - РИА Новости, 27.03.2024
МИД посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью
МИД России рекомендует россиянам при планировании поездок за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:44
2024-03-27T06:44
россия
аргентина
стамбул
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам при планировании поездок за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан Российской Федерации. "Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Там напомнили, что в рамках этих проектов распространяются особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам. В качестве примера в министерстве привели сайт и мобильное приложении ДСКЦ, где можно ознакомиться с информацией об отказах авиакомпании "Турецкие авиалинии" в посадке на рейсы в Аргентину пассажиров, включая россиян, следующих транзитом через Стамбул. Там же можно найти рекомендации для планирующих посетить Киргизию альпинистов и горных туристов. Им при подготовке к поездке нужно приобрести страховые полисы, охватывающих форс-мажорные расходы на поисково-спасательные работы и медицинскую эвакуацию. В МИД РФ призвали выезжающих за границу внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских заграничных представительств. "На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания", - заключили в МИД.
https://ria.ru/20240327/mid-1936075368.html
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россия, аргентина, стамбул
Россия, Аргентина, Стамбул
МИД посоветовал перед поездкой за рубеж узнавать о ситуации с безопасностью

МИД: при подготовке поездок за рубеж следует узнавать о ситуации с безопасностью

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам при планировании поездок за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан Российской Федерации.
«
"Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Там напомнили, что в рамках этих проектов распространяются особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам. В качестве примера в министерстве привели сайт и мобильное приложении ДСКЦ, где можно ознакомиться с информацией об отказах авиакомпании "Турецкие авиалинии" в посадке на рейсы в Аргентину пассажиров, включая россиян, следующих транзитом через Стамбул. Там же можно найти рекомендации для планирующих посетить Киргизию альпинистов и горных туристов. Им при подготовке к поездке нужно приобрести страховые полисы, охватывающих форс-мажорные расходы на поисково-спасательные работы и медицинскую эвакуацию.
В МИД РФ призвали выезжающих за границу внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских заграничных представительств.
"На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания", - заключили в МИД.
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