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В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов
В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 27.03.2024
В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов у станции "Ильинск" в Сахалинской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T02:31
2024-03-27T02:31
2024-03-27T04:04
сахалинская область
происшествия
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов у станции "Ильинск" в Сахалинской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры."Сегодня в 6.00 по сахалинскому времени (в 22.00 мск - ред.) на путях необщего пользования станции Ильинск произошел сход локомотива грузового поезда без опрокидывания подвижного состава... Пострадавших нет, целостность 23 вагонов с углем не нарушена", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, причина произошедшего - столкновение с воротами электростанции.Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240324/gretsiya-1935413249.html
сахалинская область
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сахалинская область, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура
Сахалинская область, Происшествия, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов
На Сахалине локомотив грузового поезда сошел с рельсов у станции "Ильинск"