https://ria.ru/20240327/poezd-1936066057.html

В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов

В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 27.03.2024

В Сахалинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов у станции "Ильинск" в Сахалинской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T02:31

2024-03-27T02:31

2024-03-27T04:04

сахалинская область

происшествия

дальневосточная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов у станции "Ильинск" в Сахалинской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры."Сегодня в 6.00 по сахалинскому времени (в 22.00 мск - ред.) на путях необщего пользования станции Ильинск произошел сход локомотива грузового поезда без опрокидывания подвижного состава... Пострадавших нет, целостность 23 вагонов с углем не нарушена", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, причина произошедшего - столкновение с воротами электростанции.Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20240324/gretsiya-1935413249.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура