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В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 27.03.2024
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13:22 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/podzhog-1936145354.html
В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге
В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 27.03.2024
В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге
Транспортные полицейские задержали в Краснодаре четырёх человек, совершивших поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях, подозреваемые арестованы, им... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:22
2024-03-27T13:22
происшествия
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали в Краснодаре четырёх человек, совершивших поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях, подозреваемые арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. Установлено, что вблизи платформы "МЖК" Краснодарского края был совершен поджог батарейного шкафа, предназначенного для безопасной и эффективной работы железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что происшествие не повлияло на движение составов железнодорожного транспорта. Сотрудники отдела уголовного розыска УТ МВД совместно с коллегами из краевого УФСБ России задержали в Краснодаре четыре человека. Большинство из подозреваемых в поджоге были неоднократно судимы за совершение различных преступлений. "Следователем следственного отдела Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", пунктом "а" частью 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт"… Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что им грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240318/fsb-1933934516.html
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар
В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге

В Краснодаре арестовали поджигателей батарейного шкафа на железной дороге

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали в Краснодаре четырёх человек, совершивших поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях, подозреваемые арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Установлено, что вблизи платформы "МЖК" Краснодарского края был совершен поджог батарейного шкафа, предназначенного для безопасной и эффективной работы железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что происшествие не повлияло на движение составов железнодорожного транспорта.
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Сотрудники отдела уголовного розыска УТ МВД совместно с коллегами из краевого УФСБ России задержали в Краснодаре четыре человека. Большинство из подозреваемых в поджоге были неоднократно судимы за совершение различных преступлений.
"Следователем следственного отдела Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", пунктом "а" частью 2 статьи 205 УК РФ "Террористический акт"… Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что им грозит до 20 лет лишения свободы.
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