https://ria.ru/20240327/podpole-1936147965.html

Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков

Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков - РИА Новости, 27.03.2024

Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков

Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:30

2024-03-27T13:30

2024-03-27T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации "Русский Херсон" наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника", - написал Сальдо. По его словам, в организации сопротивления пообещали сделать все возможное, чтобы "приблизить освобождение русских земель от бандеровской нечисти". Токаревка периодически упоминается в ежедневных сводках Минобороны РФ. Так, 23 марта ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир сальдо, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина