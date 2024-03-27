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Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков - РИА Новости, 27.03.2024
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков
Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:30
2024-03-27T13:30
2024-03-27T13:30
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безопасность
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации "Русский Херсон" наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника", - написал Сальдо. По его словам, в организации сопротивления пообещали сделать все возможное, чтобы "приблизить освобождение русских земель от бандеровской нечисти". Токаревка периодически упоминается в ежедневных сводках Минобороны РФ. Так, 23 марта ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков
Сальдо: подпольщики навели на украинских операторов БПЛА на правом берегу Днепра