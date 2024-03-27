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Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/podpole-1936147965.html
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков - РИА Новости, 27.03.2024
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков
Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:30
2024-03-27T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации "Русский Херсон" наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника", - написал Сальдо. По его словам, в организации сопротивления пообещали сделать все возможное, чтобы "приблизить освобождение русских земель от бандеровской нечисти". Токаревка периодически упоминается в ежедневных сводках Минобороны РФ. Так, 23 марта ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
https://ria.ru/20240324/udar-1935436310.html
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безопасность, владимир сальдо, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Сальдо сообщил об уничтожении позиций ВСУ по наводке подпольщиков

Сальдо: подпольщики навели на украинских операторов БПЛА на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Артиллерийская установка и группа украинских войск по управлению беспилотниками уничтожены на правом берегу Днепра Херсонской области по наводке подпольщиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации "Русский Херсон" наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника", - написал Сальдо. По его словам, в организации сопротивления пообещали сделать все возможное, чтобы "приблизить освобождение русских земель от бандеровской нечисти".
Токаревка периодически упоминается в ежедневных сводках Минобороны РФ. Так, 23 марта ведомство сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
Координатор Николаевского подполья о ликвидации 30 силовиков ВСУ в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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24 марта, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир СальдоХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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