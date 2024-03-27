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В Ульяновской области ищут новые возможности для поддержки бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024
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18:30 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/podderzhka-1936227232.html
В Ульяновской области ищут новые возможности для поддержки бизнеса
В Ульяновской области ищут новые возможности для поддержки бизнеса - РИА Новости, 27.03.2024
В Ульяновской области ищут новые возможности для поддержки бизнеса
Глава Ульяновской области Алексей Русских по итогам встречи с предпринимателями региона поручил профильным ведомствам проработать ряд инициатив... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:30
2024-03-27T18:30
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
ульяновская область
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Ульяновской области Алексей Русских по итогам встречи с предпринимателями региона поручил профильным ведомствам проработать ряд инициатив бизнес-сообщества по решению проблемных отраслевых вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Нам важно знать и понимать, чем живет бизнес региона, как чувствует себя, какие трудности возникают, какая сейчас необходима помощь от региональных властей. Надеюсь, мы продолжим хорошую традицию поиска решений и компромиссов, которые позволят региональному бизнесу расти и развиваться", – подчеркнул губернатор во время встречи. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, бизнесмены из сферы общественного питания, образования, продаж, ИТ, транспортных и медицинских услуг, производства строительных материалов и туризма. В диалоге власти и бизнеса также приняла участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина. Основным вопросом повестки стали меры, принимаемые правительством региона для плавного перехода на новую кадастровую стоимость объектов недвижимости. По поручению губернатора до 2025 года в области действует "переходный период", во время которого предприниматели могут сделать перерасчет стоимости при поддержке областного Минимущества и внести изменения в систему Росреестра. Однако, по мнению бизнес-сообщества, необходимы дополнительные меры. "Бизнесменам важно понимать налоговую нагрузку, которая ляжет на них в связи с повышением кадастровой стоимости. Переоценка не проводилась много лет и назрела, но это не должен быть "обвал". Решением могло бы стать ограничение предельного роста суммы налога. Такое ограничение сейчас действует в отношении физических лиц – 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Для этого необходимо вносить изменения в налоговый кодекс РФ. В этом вопросе нас поддерживает и "Опора России", – отметила Толчина. Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о формировании инициативы от Ульяновской области и просчитать, как введение такого ограничения скажется на бюджете региона. Участники встречи обсудили также реализацию инициативы по налоговой амнистии, озвученной недавно президентом страны. В настоящее время федеральный центр принимает от регионов предложения. По итогам обсуждения данной темы с бизнес-сообществом от Ульяновской области, при поддержке губернатора, было сформировано предложение распространить амнистию только на налогоплательщиков, постановленных на учет до 1 апреля 2024 года. По мнению авторов инициативы, это поможет пресечь злоупотребление данной мерой поддержки. Темой для дискуссии стали и другие проблемные вопросы, для решения которых необходимо содействие со стороны органов государственной власти и местной администрации. В частности, речь шла о перебоях в поставке электроэнергии на одном из предприятий, о возмещении затрат инвестора, связанных с реализацией проекта, о затоплении стоками производства по причине неисправности ливневой канализации. Отдельно коснулись реализации новых проектов и мероприятий, направленных на привлечение в Ульяновск туристов. В частности, здесь намерены провести "Фестиваль воды", принять Всероссийские соревнования по фитнес-челленджу "Большая Волга", организовать традиционную международную IT-конференцию "Стачка 2024". Кроме того, ульяновские предприниматели представили главе региона проект по созданию яхт-клуба и обновлению знакового для жителей объекта городской среды.
https://ria.ru/20240327/razrabotki-1934917679.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , ульяновская область, россия, ульяновск, алексей русских
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Ульяновская область, Россия, Ульяновск, Алексей Русских

В Ульяновской области ищут новые возможности для поддержки бизнеса

© Фото : Правительство Ульяновской областиАлексей Русских обсудил с предпринимателями Ульяновской области предложения по решению отраслевых проблемных вопросов
Алексей Русских обсудил с предпринимателями Ульяновской области предложения по решению отраслевых проблемных вопросов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Правительство Ульяновской области
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Ульяновской области Алексей Русских по итогам встречи с предпринимателями региона поручил профильным ведомствам проработать ряд инициатив бизнес-сообщества по решению проблемных отраслевых вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Нам важно знать и понимать, чем живет бизнес региона, как чувствует себя, какие трудности возникают, какая сейчас необходима помощь от региональных властей. Надеюсь, мы продолжим хорошую традицию поиска решений и компромиссов, которые позволят региональному бизнесу расти и развиваться", – подчеркнул губернатор во время встречи.
© Фото : Правительство Ульяновской областиАлексей Русских обсудил с предпринимателями Ульяновской области предложения по решению отраслевых проблемных вопросов
Алексей Русских обсудил с предпринимателями Ульяновской области предложения по решению отраслевых проблемных вопросов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Правительство Ульяновской области
Алексей Русских обсудил с предпринимателями Ульяновской области предложения по решению отраслевых проблемных вопросов
В мероприятии приняли участие члены областного правительства, бизнесмены из сферы общественного питания, образования, продаж, ИТ, транспортных и медицинских услуг, производства строительных материалов и туризма. В диалоге власти и бизнеса также приняла участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина.
Основным вопросом повестки стали меры, принимаемые правительством региона для плавного перехода на новую кадастровую стоимость объектов недвижимости. По поручению губернатора до 2025 года в области действует "переходный период", во время которого предприниматели могут сделать перерасчет стоимости при поддержке областного Минимущества и внести изменения в систему Росреестра. Однако, по мнению бизнес-сообщества, необходимы дополнительные меры.
"Бизнесменам важно понимать налоговую нагрузку, которая ляжет на них в связи с повышением кадастровой стоимости. Переоценка не проводилась много лет и назрела, но это не должен быть "обвал". Решением могло бы стать ограничение предельного роста суммы налога. Такое ограничение сейчас действует в отношении физических лиц – 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом. Для этого необходимо вносить изменения в налоговый кодекс РФ. В этом вопросе нас поддерживает и "Опора России", – отметила Толчина.
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Глава региона поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о формировании инициативы от Ульяновской области и просчитать, как введение такого ограничения скажется на бюджете региона.
Участники встречи обсудили также реализацию инициативы по налоговой амнистии, озвученной недавно президентом страны. В настоящее время федеральный центр принимает от регионов предложения. По итогам обсуждения данной темы с бизнес-сообществом от Ульяновской области, при поддержке губернатора, было сформировано предложение распространить амнистию только на налогоплательщиков, постановленных на учет до 1 апреля 2024 года. По мнению авторов инициативы, это поможет пресечь злоупотребление данной мерой поддержки.
Темой для дискуссии стали и другие проблемные вопросы, для решения которых необходимо содействие со стороны органов государственной власти и местной администрации. В частности, речь шла о перебоях в поставке электроэнергии на одном из предприятий, о возмещении затрат инвестора, связанных с реализацией проекта, о затоплении стоками производства по причине неисправности ливневой канализации.
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Отдельно коснулись реализации новых проектов и мероприятий, направленных на привлечение в Ульяновск туристов. В частности, здесь намерены провести "Фестиваль воды", принять Всероссийские соревнования по фитнес-челленджу "Большая Волга", организовать традиционную международную IT-конференцию "Стачка 2024".
Кроме того, ульяновские предприниматели представили главе региона проект по созданию яхт-клуба и обновлению знакового для жителей объекта городской среды.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаУльяновская областьРоссияУльяновскАлексей Русских
 
 
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