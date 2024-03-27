Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было выделено годом ранее, что свидетельствует о росте объема и количества сделок, а также успешной адаптации к изменяющимся условиям мировой торговли и восстановлению экспортных потоков, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Рост воспользовавшихся поддержкой банка компаний, вовлеченных во внешнеторговую деятельность в 2023 году, подтверждает высокое доверие банку со стороны бизнеса, а также эффективность и актуальность предлагаемых банком инструментов поддержки. Текущий год для нас юбилейный. Уже 30 лет банк оказывает поддержку российским экспортерам. В 2024 году мы планируем нарастить объем поддержки внешнеторговых операций не менее, чем на 25%", – отметила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.
Специализированный банк для экспортеров и импортеров Росэксимбанк входит в структуру Российского экспортного центра, выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. Он предлагает необходимые решения для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку кредитные рейтинги "АА(RU), прогноз позитивный" и "ruAA, прогноз стабильный" соответственно.
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15 марта, 12:29