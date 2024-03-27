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Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76% - РИА Новости, 27.03.2024
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12:25 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/podderzhka-1936131778.html
Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%
Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76% - РИА Новости, 27.03.2024
Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%
Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:25
2024-03-27T12:25
экономика
россия
росэксимбанк
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было выделено годом ранее, что свидетельствует о росте объема и количества сделок, а также успешной адаптации к изменяющимся условиям мировой торговли и восстановлению экспортных потоков, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Рост воспользовавшихся поддержкой банка компаний, вовлеченных во внешнеторговую деятельность в 2023 году, подтверждает высокое доверие банку со стороны бизнеса, а также эффективность и актуальность предлагаемых банком инструментов поддержки. Текущий год для нас юбилейный. Уже 30 лет банк оказывает поддержку российским экспортерам. В 2024 году мы планируем нарастить объем поддержки внешнеторговых операций не менее, чем на 25%", – отметила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.Специализированный банк для экспортеров и импортеров Росэксимбанк входит в структуру Российского экспортного центра, выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. Он предлагает необходимые решения для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку кредитные рейтинги "АА(RU), прогноз позитивный" и "ruAA, прогноз стабильный" соответственно.
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экономика, россия, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Росэксимбанк, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Эксперт РА, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было выделено годом ранее, что свидетельствует о росте объема и количества сделок, а также успешной адаптации к изменяющимся условиям мировой торговли и восстановлению экспортных потоков, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Рост воспользовавшихся поддержкой банка компаний, вовлеченных во внешнеторговую деятельность в 2023 году, подтверждает высокое доверие банку со стороны бизнеса, а также эффективность и актуальность предлагаемых банком инструментов поддержки. Текущий год для нас юбилейный. Уже 30 лет банк оказывает поддержку российским экспортерам. В 2024 году мы планируем нарастить объем поддержки внешнеторговых операций не менее, чем на 25%", – отметила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.
Специализированный банк для экспортеров и импортеров Росэксимбанк входит в структуру Российского экспортного центра, выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. Он предлагает необходимые решения для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку кредитные рейтинги "АА(RU), прогноз позитивный" и "ruAA, прогноз стабильный" соответственно.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Группа РЭЦ в 2023 году поддержала 24 тысячи компаний
15 марта, 12:29
 
ЭкономикаРоссияРосэксимбанкНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Эксперт РАЭкспортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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