https://ria.ru/20240327/podderzhka-1936131778.html

Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%

Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76% - РИА Новости, 27.03.2024

Росэксимбанк увеличил поддержку внешнеторговой деятельности на 76%

Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:25

2024-03-27T12:25

2024-03-27T12:25

экономика

россия

росэксимбанк

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

эксперт ра

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Росэксимбанк (Группа РЭЦ) в 2023 году профинансировал экспортно-импортные операции российских компаний на 195 миллиардов рублей, на 76% больше, чем было выделено годом ранее, что свидетельствует о росте объема и количества сделок, а также успешной адаптации к изменяющимся условиям мировой торговли и восстановлению экспортных потоков, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Рост воспользовавшихся поддержкой банка компаний, вовлеченных во внешнеторговую деятельность в 2023 году, подтверждает высокое доверие банку со стороны бизнеса, а также эффективность и актуальность предлагаемых банком инструментов поддержки. Текущий год для нас юбилейный. Уже 30 лет банк оказывает поддержку российским экспортерам. В 2024 году мы планируем нарастить объем поддержки внешнеторговых операций не менее, чем на 25%", – отметила врио председателя правления банка Татьяна Сахарова.Специализированный банк для экспортеров и импортеров Росэксимбанк входит в структуру Российского экспортного центра, выступая важным звеном в поддержке экспортно-импортной деятельности российских предприятий, способствуя их интеграции в мировую экономику и укреплению позиций на международных рынках. Он предлагает необходимые решения для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку кредитные рейтинги "АА(RU), прогноз позитивный" и "ruAA, прогноз стабильный" соответственно.

https://ria.ru/20240315/podderzhka-1933180052.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)