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Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей - РИА Новости, 27.03.2024

Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей

Памятные подарки от губернатора Подмосковья на юбилей с начала года получили более 13 тысяч жителей региона старше 80 лет, сообщили в министерстве социального... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:17

2024-03-27T14:17

2024-03-27T14:17

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Памятные подарки от губернатора Подмосковья на юбилей с начала года получили более 13 тысяч жителей региона старше 80 лет, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья. "С начала года свыше 13 тысяч юбиляров Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора Подмосковья. Напомню, что подарок вручается по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг столетнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере 5 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. Так, именинники принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, выполненный мастерами вручную, именные поздравления от президента России и губернатора Подмосковья, а юбиляры старше 90 лет дополнительно также получают Павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед, добавили в Минсоцразвития.

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия