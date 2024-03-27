Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
© Фото : Министерство социального развития Московской областиСвыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья старше 80 лет получили подарки на юбилей
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Памятные подарки от губернатора Подмосковья на юбилей с начала года получили более 13 тысяч жителей региона старше 80 лет, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.
"С начала года свыше 13 тысяч юбиляров Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от губернатора Подмосковья. Напомню, что подарок вручается по любому согласованному адресу в день рождения или в другой удобный для него день. Также для тех, кто достиг столетнего юбилея, предусмотрена проактивная выплата в размере 5 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.
Так, именинники принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, выполненный мастерами вручную, именные поздравления от президента России и губернатора Подмосковья, а юбиляры старше 90 лет дополнительно также получают Павловопосадский шерстяной платок и шуйский плед, добавили в Минсоцразвития.
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