https://ria.ru/20240327/podarki-1936076877.html

Симоньян вручит подарки подросткам, спасавшим людей во время теракта

Симоньян вручит подарки подросткам, спасавшим людей во время теракта - РИА Новости, 27.03.2024

Симоньян вручит подарки подросткам, спасавшим людей во время теракта

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подарит ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией в античный город... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:09

2024-03-27T07:09

2024-03-27T07:09

теракт в "крокус сити холле"

маргарита симоньян

россия

украина

брянская область

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян подарит ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией в античный город Горгиппию на побережье Черного моря подросткам, которые спасали людей во время теракта в "Крокус сити холле", написала она в своем Telegram-канале. Симоньян отметила, что часть подростков, спасшая людей в "Крокусе", отказались от подарков, и некоторые перевели свою зарплату в фонд помощи пострадавшим. "Порешили с Тиграном (Кеосаяном) подарить каждому по ноутбуку, по корзине фруктов и по поездке летом в Анапу с экскурсией в Горгиппию... Это Ислам Халилов, Артем Донсков, Александр Журик, Никита Иванов, Виктория Волчихина, Артем Филимонов и Елизавета Терехова", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/boytsy-1936044127.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935847452.html

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

россия

украина

брянская область

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маргарита симоньян, россия, украина, брянская область, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)