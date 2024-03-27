Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород
© Фото пресс-службы правительства Кировской областиТридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород
© Фото пресс-службы правительства Кировской области
Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Тридцать предприятий отправили более 1000 кубометров пиломатериала в Белгород, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.
Лес необходим приграничному региону для укрепления оборонительных сооружений, и губернатор Кировской области Александр Соколов поручил отраслевым службам оперативно организовать помощь.
© Фото пресс-службы правительства Кировской областиТридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород
© Фото пресс-службы правительства Кировской области
Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород
"Министерство лесного хозяйства и министерство промышленности Кировской области сразу приступили к решению поставленной задачи и обратились к местным предпринимателям с призывом о содействии. Уже в течение трех дней 30 кировских предпринимателей предоставили 1000 кубометров леса для отправки в Белгородскую область. Машины с лесом уже выехали в Белгород", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, Кировская область помогает приграничным регионам системно. "Наш пиломатериал и круглый лес пойдет для ремонта и создания оборонительных рубежей. Благодарю всех, кто понимает и помогает", – цитирует пресс-служба слова Соколова.