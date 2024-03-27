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Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород

Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород - РИА Новости, 27.03.2024

Тридцать кировских предприятий отправили пиломатериалы в Белгород

Тридцать предприятий отправили более 1000 кубометров пиломатериала в Белгород, сообщила пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:16

2024-03-27T16:16

2024-03-27T16:16

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Тридцать предприятий отправили более 1000 кубометров пиломатериала в Белгород, сообщила пресс-служба правительства Кировской области. Лес необходим приграничному региону для укрепления оборонительных сооружений, и губернатор Кировской области Александр Соколов поручил отраслевым службам оперативно организовать помощь. "Министерство лесного хозяйства и министерство промышленности Кировской области сразу приступили к решению поставленной задачи и обратились к местным предпринимателям с призывом о содействии. Уже в течение трех дней 30 кировских предпринимателей предоставили 1000 кубометров леса для отправки в Белгородскую область. Машины с лесом уже выехали в Белгород", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона, Кировская область помогает приграничным регионам системно. "Наш пиломатериал и круглый лес пойдет для ремонта и создания оборонительных рубежей. Благодарю всех, кто понимает и помогает", – цитирует пресс-служба слова Соколова.

https://ria.ru/20240325/avtomobili-1935721146.html

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Алёна Пава

кировская область, белгород, александр соколов, белгородская область, благотворительность, гуманитарная помощь