https://ria.ru/20240327/peskov-1936268235.html

Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России

Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России - РИА Новости, 27.03.2024

Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о громких антикоррупционных делах, заявил, что это не кампания, а постоянная скрупулёзная работа. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T21:51

2024-03-27T21:51

2024-03-27T22:00

дмитрий песков

россия

москва

марина ракова

сергей зуев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о громких антикоррупционных делах, заявил, что это не кампания, а постоянная скрупулёзная работа."Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счет постоянства". - сказал он "Shot".Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, россия, москва, марина ракова, сергей зуев