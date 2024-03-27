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Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России - РИА Новости, 27.03.2024
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21:51 27.03.2024 (обновлено: 22:00 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/peskov-1936268235.html
Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России
Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России - РИА Новости, 27.03.2024
Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о громких антикоррупционных делах, заявил, что это не кампания, а постоянная скрупулёзная работа. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:51
2024-03-27T22:00
дмитрий песков
россия
москва
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о громких антикоррупционных делах, заявил, что это не кампания, а постоянная скрупулёзная работа."Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счет постоянства". - сказал он "Shot".Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей.
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дмитрий песков, россия, москва, марина ракова, сергей зуев
Дмитрий Песков, Россия, Москва, Марина Ракова, Сергей Зуев
Песков прокомментировал громкие антикоррупционные дела в России

Песков: антикоррупционные дела — не кампания, а постоянная скрупулезная работа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о громких антикоррупционных делах, заявил, что это не кампания, а постоянная скрупулёзная работа.
«
"Это не кампания, это постоянная работа. Скрупулезная, которая не останавливается. Она может быть эффективна только в перспективе и за счет постоянства". - сказал он "Shot".
Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову к пяти годам колонии, бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев получил условный срок по делу о хищении 50 миллионов рублей.
 
Дмитрий ПесковРоссияМоскваМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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