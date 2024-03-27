Заявлениями о теракте США хотят отвлечь внимание, заявил Песков

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поведение США, взявших на себя смелость говорить о единственной версии насчет виновников теракта в "Крокусе" уже сейчас, когда в России еще продолжается следствие, как минимум странно и говорит о желании с чего-то переключить внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если у нас нет пока возможности высказать одну какую-то версию, потому что следствие продолжается, конечно по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это конечно говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", - сказал Песков "Известиям", говоря о заявлениях Штатов, обвиняющих ИГИЛ*.Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ* к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая группировка.
сша, крокус, дмитрий песков, происшествия, россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Крокус, Дмитрий Песков, Происшествия, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Заявлениями о теракте США хотят отвлечь внимание, заявил Песков
Песков: США, выдвигая одну версию по теракту в "Крокусе", хотят отвлечь внимание
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поведение США, взявших на себя смелость говорить о единственной версии насчет виновников теракта в "Крокусе" уже сейчас, когда в России еще продолжается следствие, как минимум странно и говорит о желании с чего-то переключить внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если у нас нет пока возможности высказать одну какую-то версию, потому что следствие продолжается, конечно по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это конечно говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", - сказал Песков "Известиям", говоря о заявлениях Штатов, обвиняющих ИГИЛ*.
Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ* к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РоссииВладимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБАлександр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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