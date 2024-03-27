https://ria.ru/20240327/partnerstvo-1936050576.html

В Москве рассказали про развитие государственно-частного партнерства

В Москве рассказали про развитие государственно-частного партнерства - РИА Новости, 27.03.2024

В Москве рассказали про развитие государственно-частного партнерства

Городские власти с 2014 года заключили с инвесторами семь концессий в различных направлениях и одно ГЧП-соглашение в сфере экологии, заявил министр... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:12

2024-03-27T11:12

2024-03-27T12:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

владислав овчинский

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Городские власти с 2014 года заключили с инвесторами семь концессий в различных направлениях и одно ГЧП-соглашение в сфере экологии, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столица активно применяет механизмы государственно-частного партнерства. Так, с 2014 года город подписал с инвесторами семь концессий и одно ГЧП-соглашение, общий объем инвестиций по которым достигнет 124,5 млрд рублей. Кроме этого, правительство Москвы использует другие инструменты, благодаря которым инвесторы получают прибыль, город – новые качественные объекты, социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру, а государство – налоговое выплаты", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) властями в Москве был внедрен механизм "зеленый коридор". И теперь появилась возможность создавать заводы площадью по 100 тыс. кв. м за 7-9 месяцев с момента принятия решения.По словам Овчинского, государственно-частное партнерство уже дает свои результаты. Два проекта реализовали в прошлом году: запустили движение по проспекту Багратиона, а также открыли центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий. Проектирование проспекта Багратиона в рамках механизма ГЧП началось в мае 2015 года. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин открыли по нему движение. За время работы новой автомагистрали по ней проехали порядка 3,8 млн раз.Отмечается, что по ГЧП-соглашению в сфере экологии, которое было заключено в 2021 году, власти Москвы передал инвестору 2 объекта, куда свозят сломанную технику. После переработки из нее можно производить рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот и могут стать сырьем для новых устройств, автомобильных деталей, а также стройматериалов, напольного покрытия.Также в высокой степени готовности находится возведение школы в инновационном центре "Сколково". Сегодня в Москве заключены концессии в сфере образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания.Как отметил вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, Государственно-частное партнерство является для Москвы востребованным механизмом, обеспечивающим взаимодействие между государством, финансовыми институтами и бизнесом в целях эффективного привлечения инвестиций.Кроме того, в мегаполисе введены ряд сервисов, которые имеют значение для новых и начинающих инвесторов. Так, благодаря "Московскому инвестору" в 10-дневный срок специалисты решают проблемы, которые связаны с межведомственным взаимодействием с другими органами исполнительной власти, в том числе с федеральными структурами. В Москве также функционирует Инвестпортал.Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в 2023 году почти на 40% нарастить производство разнообразной продукции.

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https://ria.ru/20240326/pererabotka-1935031523.html

https://ria.ru/20240321/rezident-1934573020.html

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Наталья Макарова

экономика, москва, россия, владислав овчинский