https://ria.ru/20240327/palekh-1935715486.html

Сто лет палехской миниатюре: сохраняя традиции, двигаться вперед

Сто лет палехской миниатюре: сохраняя традиции, двигаться вперед - РИА Новости, 27.03.2024

Сто лет палехской миниатюре: сохраняя традиции, двигаться вперед

Сегодня в России создаются максимально благоприятные условия для развития своего дела. Планомерно увеличивается число вновь созданных субъектов малого и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:00

2024-03-27T07:00

2024-03-27T07:00

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Сегодня в России создаются максимально благоприятные условия для развития своего дела. Планомерно увеличивается число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес все охотнее осваивает новые сферы ведения бизнеса. Однако продолжают работу и предприятия с многолетней и даже многовековой историей. Одним из них является производство палехской лаковой миниатюры, которое в 2024 году отметит 100-летие.Ровно век назад центром народного промысла стал поселок Палех в Ивановской области. Там 5 декабря 1924 году была создана "Артель древней живописи". Именно эту дату принято считать днем рождения палехской лаковой миниатюры. Сегодня Палех – всемирно известный центр иконописи и лаковой миниатюрной живописи. О том, какие мероприятия запланированы в честь юбилейной даты, и как выросло объединение художников за последние годы в интервью РИА Новости рассказала председатель предприятия "Объединение художников Палеха" Светлана Щирова.- Светлана Георгиевна, в 2024 году будет отмечаться 100-летие палехской лаковой миниатюры. Какие мероприятия запланированы в честь юбилея?- Главными событиями юбилейного года станут выставки, в которых будут участвовать наши мастера. В рамках показов гости смогут увидеть их лучшие работы. Кроме того, планируется представить экспонаты, сделанные мастерами прошлого. У всех желающих появится возможность познакомиться с уникальными произведениями лаковой миниатюрной живописи из фондов ведущих предприятий, а также из частных коллекций Палеха, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Работы авторов будут охватывать временной диапазон от середины прошлого века до 2023 года. Они раскроют главные жанры и тематические направления светской живописи Палеха.Кроме того, продолжится работа по сохранению палехской миниатюры. Мы планируем презентацию уникального образовательного проекта для юных художников "Знакомство с Палехом". Он направлен на популяризацию традиционной русской лаковой живописи Палеха среди детей и подростков от 7 до 16 лет. В апреле 2020 года художники нашего предприятия впервые опробовали свои силы в проведении мастер-классов по обучению палехской росписи в рамках общероссийского проекта "Под крылом жар птицы", который проводится с 2017 года на базе лагеря "Артек". По его итогам были определены основные критерии краткосрочного обучения детей без художественной подготовки. Широкий резонанс и неподдельный интерес ребят побудили нас к разработке профессионального и в то же время емкого ознакомительного курса по лаковой миниатюрной живописи Палеха. Благодаря ему дети узнают историю развития промысла, а также освоят все этапы создания этого произведения искусства.- Учитывая долгую историю палехской лаковой миниатюры, можно ли говорить о том, что изделия Палеха являются общественно значимыми?- Безусловно. Палех – это всемирно известный центр иконописи и лаковой миниатюрной живописи. Он является неотъемлемой частью национального культурного достояния. На протяжении трех веков художники через преемственность поколений бережно сохраняют аутентичные технологические и стилистические приемы живописи. Симбиоз разнообразных методовросписи яичной темперой и твореным золотом являются отличительной особенностью палехского мастерства.У каждого художника своя уникальная живописная манера, свои предпочтения как в тематике, так и в художественной интерпретации. Но основными задачами мастера являются соблюдение технологических основ лаковой живописи, а также художественная стилизация в местных традициях. Благодаря этому искусство Палеха и по сей день бережно сохраняется и развивается.- Создание палехской лаковой миниатюры - сложный и ресурсозатратный процесс. Какую роль технологии играют в производственном процессе? Используется ли в работе импортозамещение?- Процесс создания произведения лаковой миниатюры многоступенчатый и технически сложный. Изначально создается само изделие из папье-маше. После полной просушки оно многократно покрывается базовыми лаками: традиционно – красным внутри и черным снаружи. Редко – белым, зеленым и другими цветами.Чтобы создать палехскую миниатюру, требуются специальные кисти, которые делаются руками самих художников, и это не является объектом импортозамещения. Яичная темпера (краски, которыми пользуются художники) создается с использованием российских яиц. Некоторые художники самостоятельно заготавливают краски из натурального сырья. Например, из сажи.Российское золото также отличается хорошим качеством. Например, лист китайского золота иногда имеет очень много дырок. По сравнению с ним итальянское и немецкое золото по качеству лучше, но и российский металл вполне подходит для работы. Для полировки золота требуется волчий или лисий клык. Они традиционно являются отечественными. Иногда художники пользуются агатом, который закупают в Китае.А вот с картоном, из которого делают папье-маше, есть проблемы. Но они внутренние и не относятся к импортозамещению. Вот с лаками, которыми покрывается миниатюра, сложнее. Говоря объективно, импортные лаки действительно лучше. Поэтому важно на уровне министерств решить вопрос о производстве в России специального покрытия для миниатюры Палеха, Холуя, Мстеры и Федоскино.- Как Вы сказали ранее, промысел Палеха основывается на традициях древнего искусства иконописи, наследие которого передавалось из поколения в поколение с середины 18 века. Насколько сегодня востребована иконопись?- Палехское искусство известно уже более 300 лет, но особую популярность оно приобрело к рубежу IXX-XX веков. Палехская иконопись оказала огромное влияние не только на развитие отечественного искусства того периода, но и на православную культуру в целом. Эта сфера всегда развивалась обособленно. Любые художественные новшества принимались очень осмысленно и аккуратно, так как всегда на первом месте стояло бережное сохранение традиций.В процессе возрождения православного искусства палехские мастера заняли ведущие позиции именно благодаря следованию стилистическим традициям иконописи, которые были целенаправленно сохранены в светской лаковой миниатюре в советский период. В настоящее время палехская лаковая миниатюра в уязвимом положении. Большинство местных художников работают в монументальной иконописи, где полным ходом идет унификация стиля.- Каков подход компании к устойчивому развитию? Как он согласуется с ценностью и миссией компании?- Устойчивое развитие предприятия связано с решением множества проблем, среди которых - отсутствие преемственности поколений, невозможность передачи теоретических и практических знаний молодой плеяде палехских художников, отсутствие мастеров по изготовлению изделий из папье-маше, а также множество изменений в обществе, смена интересов и потребностей. За последние 10 лет в профессию пришли не более 10 человек. Тогда как 30 лет назад эта цифра достигала не менее 15 человек в год. Решив эти и другие проблемы, мы выйдем на устойчивое развитие.- Какие главные достижения кооператива за 2022-2023 годы Вы бы особенно отметили?- В Константиновском дворце Государственного комплекса "Дворец Конгрессов" в 2022 году состоялась масштабная выставка "Культурный код-Палех", приуроченная к году культурного наследия России. Также был реализован важный проект "Возрождение и сохранение стилистических традиций монументальной живописи палехских мастеров и передача опыта молодому поколению".Еще одним важным проектом стало создание "Профессионального пространства-студии для молодых палехских художников-миниатюристов". Также были проведены выставки наших работ в Казани и Болгаре.- Поделитесь планами на 2024 год?- В планах многое. Например, наши мастера планируют начать расписывать фарфоровые изделия в традиционной палехской стилистике. Тематическими сюжетами будут охвачены разнообразные исторические события, батальные и аллегорические композиции, а также портреты. Следует отметить, что в Палехе уже есть опыт работы с фарфором. В 1960-х годах по государственному заказу художниками были выполнены несколько ваз и декоративных тарелок из фарфора, которые в настоящее время экспонируются в Государственном музее Палехского искусства.Еще планируем освоить цировку по порошковому золоту, которая является технически сложным и эксклюзивным элементом работы с фарфором. Подобный метод росписи в настоящее время выполняется только мастерами Императорского завода Санкт-Петербурга. Этот проект стал победителем конкурса ПФКИ. То есть получается, что мы к 100-летнему юбилею заручились президентской поддержкой, и это является хорошим стартом в будущее палехского искусства.Кроме того, в мае в Гостином Дворе в Москве пройдет четвертая Художественно-промышленная выставка "Уникальная Россия", особое внимание на которой будет уделено предметам искусства Палеха. Благодаря участию в выставке нам представится великолепная возможность отметить юбилей Палехской миниатюры и презентовать коллекцию лучших изделий наших мастеров.

https://ria.ru/20240321/vystavki2024-1925705089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

палех, россия, москва, интервью, сделано с умом