Сто лет палехской миниатюре: сохраняя традиции, двигаться вперед
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"Шкатулки с палехской росписью
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"
Сегодня в России создаются максимально благоприятные условия для развития своего дела. Планомерно увеличивается число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес все охотнее осваивает новые сферы ведения бизнеса. Однако продолжают работу и предприятия с многолетней и даже многовековой историей. Одним из них является производство палехской лаковой миниатюры, которое в 2024 году отметит 100-летие.
Ровно век назад центром народного промысла стал поселок Палех в Ивановской области. Там 5 декабря 1924 году была создана "Артель древней живописи". Именно эту дату принято считать днем рождения палехской лаковой миниатюры. Сегодня Палех – всемирно известный центр иконописи и лаковой миниатюрной живописи. О том, какие мероприятия запланированы в честь юбилейной даты, и как выросло объединение художников за последние годы в интервью РИА Новости рассказала председатель предприятия "Объединение художников Палеха" Светлана Щирова.
- Светлана Георгиевна, в 2024 году будет отмечаться 100-летие палехской лаковой миниатюры. Какие мероприятия запланированы в честь юбилея?
- Главными событиями юбилейного года станут выставки, в которых будут участвовать наши мастера. В рамках показов гости смогут увидеть их лучшие работы. Кроме того, планируется представить экспонаты, сделанные мастерами прошлого. У всех желающих появится возможность познакомиться с уникальными произведениями лаковой миниатюрной живописи из фондов ведущих предприятий, а также из частных коллекций Палеха, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Работы авторов будут охватывать временной диапазон от середины прошлого века до 2023 года. Они раскроют главные жанры и тематические направления светской живописи Палеха.
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"Шкатулки и часы с палехской росписью
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"
Шкатулки и часы с палехской росписью
Кроме того, продолжится работа по сохранению палехской миниатюры. Мы планируем презентацию уникального образовательного проекта для юных художников "Знакомство с Палехом". Он направлен на популяризацию традиционной русской лаковой живописи Палеха среди детей и подростков от 7 до 16 лет. В апреле 2020 года художники нашего предприятия впервые опробовали свои силы в проведении мастер-классов по обучению палехской росписи в рамках общероссийского проекта "Под крылом жар птицы", который проводится с 2017 года на базе лагеря "Артек". По его итогам были определены основные критерии краткосрочного обучения детей без художественной подготовки. Широкий резонанс и неподдельный интерес ребят побудили нас к разработке профессионального и в то же время емкого ознакомительного курса по лаковой миниатюрной живописи Палеха. Благодаря ему дети узнают историю развития промысла, а также освоят все этапы создания этого произведения искусства.
- Учитывая долгую историю палехской лаковой миниатюры, можно ли говорить о том, что изделия Палеха являются общественно значимыми?
- Безусловно. Палех – это всемирно известный центр иконописи и лаковой миниатюрной живописи. Он является неотъемлемой частью национального культурного достояния. На протяжении трех веков художники через преемственность поколений бережно сохраняют аутентичные технологические и стилистические приемы живописи. Симбиоз разнообразных методовросписи яичной темперой и твореным золотом являются отличительной особенностью палехского мастерства.
У каждого художника своя уникальная живописная манера, свои предпочтения как в тематике, так и в художественной интерпретации. Но основными задачами мастера являются соблюдение технологических основ лаковой живописи, а также художественная стилизация в местных традициях. Благодаря этому искусство Палеха и по сей день бережно сохраняется и развивается.
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"Шкатулки с палехской росписью
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"
Шкатулки с палехской росписью
- Создание палехской лаковой миниатюры - сложный и ресурсозатратный процесс. Какую роль технологии играют в производственном процессе? Используется ли в работе импортозамещение?
- Процесс создания произведения лаковой миниатюры многоступенчатый и технически сложный. Изначально создается само изделие из папье-маше. После полной просушки оно многократно покрывается базовыми лаками: традиционно – красным внутри и черным снаружи. Редко – белым, зеленым и другими цветами.
Чтобы создать палехскую миниатюру, требуются специальные кисти, которые делаются руками самих художников, и это не является объектом импортозамещения. Яичная темпера (краски, которыми пользуются художники) создается с использованием российских яиц. Некоторые художники самостоятельно заготавливают краски из натурального сырья. Например, из сажи.
Российское золото также отличается хорошим качеством. Например, лист китайского золота иногда имеет очень много дырок. По сравнению с ним итальянское и немецкое золото по качеству лучше, но и российский металл вполне подходит для работы. Для полировки золота требуется волчий или лисий клык. Они традиционно являются отечественными. Иногда художники пользуются агатом, который закупают в Китае.
А вот с картоном, из которого делают папье-маше, есть проблемы. Но они внутренние и не относятся к импортозамещению. Вот с лаками, которыми покрывается миниатюра, сложнее. Говоря объективно, импортные лаки действительно лучше. Поэтому важно на уровне министерств решить вопрос о производстве в России специального покрытия для миниатюры Палеха, Холуя, Мстеры и Федоскино.
- Как Вы сказали ранее, промысел Палеха основывается на традициях древнего искусства иконописи, наследие которого передавалось из поколения в поколение с середины 18 века. Насколько сегодня востребована иконопись?
- Палехское искусство известно уже более 300 лет, но особую популярность оно приобрело к рубежу IXX-XX веков. Палехская иконопись оказала огромное влияние не только на развитие отечественного искусства того периода, но и на православную культуру в целом. Эта сфера всегда развивалась обособленно. Любые художественные новшества принимались очень осмысленно и аккуратно, так как всегда на первом месте стояло бережное сохранение традиций.
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"Шкатулки с палехской росписью
© Фото : предоставлено предприятием "Объединение художников Палеха"
Шкатулки с палехской росписью
В процессе возрождения православного искусства палехские мастера заняли ведущие позиции именно благодаря следованию стилистическим традициям иконописи, которые были целенаправленно сохранены в светской лаковой миниатюре в советский период. В настоящее время палехская лаковая миниатюра в уязвимом положении. Большинство местных художников работают в монументальной иконописи, где полным ходом идет унификация стиля.
- Каков подход компании к устойчивому развитию? Как он согласуется с ценностью и миссией компании?
- Устойчивое развитие предприятия связано с решением множества проблем, среди которых - отсутствие преемственности поколений, невозможность передачи теоретических и практических знаний молодой плеяде палехских художников, отсутствие мастеров по изготовлению изделий из папье-маше, а также множество изменений в обществе, смена интересов и потребностей. За последние 10 лет в профессию пришли не более 10 человек. Тогда как 30 лет назад эта цифра достигала не менее 15 человек в год. Решив эти и другие проблемы, мы выйдем на устойчивое развитие.
- Какие главные достижения кооператива за 2022-2023 годы Вы бы особенно отметили?
- В Константиновском дворце Государственного комплекса "Дворец Конгрессов" в 2022 году состоялась масштабная выставка "Культурный код-Палех", приуроченная к году культурного наследия России. Также был реализован важный проект "Возрождение и сохранение стилистических традиций монументальной живописи палехских мастеров и передача опыта молодому поколению".
Еще одним важным проектом стало создание "Профессионального пространства-студии для молодых палехских художников-миниатюристов". Также были проведены выставки наших работ в Казани и Болгаре.
- Поделитесь планами на 2024 год?
- В планах многое. Например, наши мастера планируют начать расписывать фарфоровые изделия в традиционной палехской стилистике. Тематическими сюжетами будут охвачены разнообразные исторические события, батальные и аллегорические композиции, а также портреты. Следует отметить, что в Палехе уже есть опыт работы с фарфором. В 1960-х годах по государственному заказу художниками были выполнены несколько ваз и декоративных тарелок из фарфора, которые в настоящее время экспонируются в Государственном музее Палехского искусства.
Еще планируем освоить цировку по порошковому золоту, которая является технически сложным и эксклюзивным элементом работы с фарфором. Подобный метод росписи в настоящее время выполняется только мастерами Императорского завода Санкт-Петербурга. Этот проект стал победителем конкурса ПФКИ. То есть получается, что мы к 100-летнему юбилею заручились президентской поддержкой, и это является хорошим стартом в будущее палехского искусства.
Кроме того, в мае в Гостином Дворе в Москве пройдет четвертая Художественно-промышленная выставка "Уникальная Россия", особое внимание на которой будет уделено предметам искусства Палеха. Благодаря участию в выставке нам представится великолепная возможность отметить юбилей Палехской миниатюры и презентовать коллекцию лучших изделий наших мастеров.