Путин рассказал о планах в культурной отрасли
Путин: в культурную отрасль планируется привлечь около десяти тысяч человек
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. В культурную отрасль планируется привлечь около 10 тысяч человек благодаря программе "Земский работник культуры", сообщил президент России Владимир Путин.
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"Конечно, нужно не только привлечь, а мы надеемся привлечь в отрасль где-то около 10 тысяч человек с этими подъемными, но надо еще удержать тех, кто работает", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области, говоря о программе "Земский работник культуры".
Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше.
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