https://ria.ru/20240327/otrasl-1936247920.html

Путин рассказал о планах в культурной отрасли

Путин рассказал о планах в культурной отрасли - РИА Новости, 27.03.2024

Путин рассказал о планах в культурной отрасли

В культурную отрасль планируется привлечь около 10 тысяч человек благодаря программе "Земский работник культуры", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:46

2024-03-27T19:46

2024-03-27T19:46

общество

россия

дальний восток

донбасс

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936243297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ef5469d61b4643f3806b565abe5a1e.jpg

ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. В культурную отрасль планируется привлечь около 10 тысяч человек благодаря программе "Земский работник культуры", сообщил президент России Владимир Путин. "Конечно, нужно не только привлечь, а мы надеемся привлечь в отрасль где-то около 10 тысяч человек с этими подъемными, но надо еще удержать тех, кто работает", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области, говоря о программе "Земский работник культуры". Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше.

https://ria.ru/20240229/putin-1930232584.html

россия

дальний восток

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дальний восток, донбасс, владимир путин