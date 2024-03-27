https://ria.ru/20240327/otmena-1936246168.html

Россия не будет отменять достижения мировой культуры, заявил Путин

Россия не будет отменять достижения мировой культуры, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2024

Россия не будет отменять достижения мировой культуры, заявил Путин

Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:34

2024-03-27T19:34

2024-03-27T19:34

культура

россия

политика

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается культуры этих (недружественных - ред.) стран, мы никогда ничего так, как руководители тех государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались их отменять. Наоборот, мы считаем, что российская культура - часть мировой культуры... И поэтому в контексте мировой культуры смотрим и на свою, не исключая ничего из этого контекста", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. Он отметил, что россияне гордятся тем, что русская культура является частью мировой культуры.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин