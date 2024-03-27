https://ria.ru/20240327/opros-1936229091.html

Опрос показал, сколько россиян предпочитают дистанционную форму обучения

Опрос показал, сколько россиян предпочитают дистанционную форму обучения - РИА Новости, 27.03.2024

Опрос показал, сколько россиян предпочитают дистанционную форму обучения

Почти половина российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают дистанционную форму обучения, лишь 16% нравится очная форма обучения, следует из... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:13

2024-03-27T18:13

2024-03-27T18:13

общество

россия

синергия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти половина российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают дистанционную форму обучения, лишь 16% нравится очная форма обучения, следует из результатов опроса аналитического центра университета "Синергия", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "Дистанционную форму обучения предпочитают 45% россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Смешанная или очно-дистанционная форма обучения нравится 39% опрошенных. Очную форму обучения поддерживают 16%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в числе основных преимуществ онлайн-образования молодежь указывает возможность совмещать учебу с работой (41%), возможность учиться в своем темпе (23%), возможность заниматься из любой точки мира (21%) и практико-ориентированное обучение с упором на освоении точечных навыков (15%). При этом недостатками онлайн-обучения молодые люди считают возможные сложности с дисциплиной и мотивацией для обучения (36%), отсутствие живой коммуникации с преподавателем (29%), менее качественное восприятие и усваивание полученной информации (22%), технические сложности (13%). "При оценке качества дистанционного преподавания большинство опрошенных отмечает важность мотивации учащегося. Так, 57% считают, что на качество обучения влияет не его формат, а мотивация учащегося. 33% ответили, что в онлайн-формате качество обучения становится значительно лучше. 10% придерживаются позиции, что в онлайн-формате качество обучения значительно ухудшается. При этом на месте работодателя 96% молодежи приняли бы на работу человека, который получал образование онлайн. Не приняли бы только 4%", - добавили в пресс-службе вуза. Отвечая на вопросы о личном опыте, 27% опрошенных сообщили, что хотя бы один раз покупали курсы у блогеров. Почти половина (49%) никогда не покупали и не планируют покупать курсы у блогеров. 24% не покупали, но планируют, а при выборе онлайн-курса наиболее важными факторами для молодежи становятся репутация учебного заведения или эксперта (28%), наличие качественного контента и материалов в свободном доступе (25%), отзывы и рейтинги других слушателей (23%), возможность получения сертификата или диплома после обучения (16%), а также цена курса (8%). "Большинство опрошенных в целом оценивают качество учебных материалов и контента онлайн-курсов в России на среднем уровне. Такого мнения придерживается 59%. Высоким качество материалов считают 22% молодых людей, низким - 12%. Затрудняются ответить 7%. По мнению 58% респондентов, онлайн-образование оказало положительное влияние на их личное и профессиональное развитие. 34% оценивают влияние как нейтральное, 8% - как отрицательное", - заключили в "Синергии". Онлайн-опрос проводился с 4 по 5 марта 2024 года, в нем приняли участие 5 тысяч респондентов.

https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html

https://radiosputnik.ru/20230421/obuchenie-1866817651.html

https://ria.ru/20240228/opros-1930033138.html

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общество, россия, синергия