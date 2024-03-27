https://ria.ru/20240327/opeka-1936079012.html
В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку
В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку - РИА Новости, 27.03.2024
В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку
Парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому предлагается ограничить до трех количество детей, которых можно взять под опеку, исключение составят РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:47
2024-03-27T07:47
2024-03-27T07:47
ульяновская область
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому предлагается ограничить до трех количество детей, которых можно взять под опеку, исключение составят дети из одной семьи, сообщил РИА Новости сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. "Мы… готовим законопроект, согласно которому считаем, что необходимо ограничить количество детей, которых можно брать под опеку — до трех. В исключительных случаях, если ребята из одной семьи, то, соответственно, это будет исключение", - сказал сенатор. Он отметил, что данный законопроект актуален в связи с формированием "детских дач", когда детей "скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги". "У нас неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли - семерых. Сейчас распределяем по семьям", - объяснил парламентарий.
https://ria.ru/20240320/opeka-1934503599.html
https://ria.ru/20240327/razvody-1936077648.html
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ульяновская область, общество
Ульяновская область, Общество
В Совфеде предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку
Сенаторы предложили ограничить число детей, которых можно взять под опеку
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Парламентарии разрабатывают законопроект, согласно которому предлагается ограничить до трех количество детей, которых можно взять под опеку, исключение составят дети из одной семьи, сообщил РИА Новости сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.
"Мы… готовим законопроект, согласно которому считаем, что необходимо ограничить количество детей, которых можно брать под опеку — до трех. В исключительных случаях, если ребята из одной семьи, то, соответственно, это будет исключение", - сказал сенатор.
Он отметил, что данный законопроект актуален в связи с формированием "детских дач", когда детей "скопом берут под опекунство и зарабатывают на этом деньги".
"У нас неприятный случай произошел в Ульяновской области и при нашем содействии этих детей изъяли - семерых. Сейчас распределяем по семьям", - объяснил парламентарий.