https://ria.ru/20240327/obstrely-1936161981.html

За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя

За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 27.03.2024

За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, два подростка пострадали в ДНР в среду в результате украинских атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:21

2024-03-27T14:21

2024-03-27T15:34

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, два подростка пострадали в ДНР в среду в результате украинских атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате атак вооруженных формирований Украины по территории республики погибли два мирных жителя, ранены два подростка", - заявил Пушилин. Отмечается, что вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки погиб мужчина, еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Кроме того, ранения легкой степени тяжести получили жители Енакиево - два парня 2007 года рождения, приехавшие в Горловку для прохождения медосмотра. Глава ДНР добавил, что повреждения получили два жилых дома и котельная в Горловке. "Зафиксировано девять обстрелов, выпущено 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА", - подытожил Пушилин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html

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горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, стирол