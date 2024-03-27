https://ria.ru/20240327/obstrely-1936161981.html
За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя
За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя - РИА Новости, 27.03.2024
За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли, два подростка пострадали в ДНР в среду в результате украинских атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:21
2024-03-27T14:21
2024-03-27T15:34
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
стирол
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, два подростка пострадали в ДНР в среду в результате украинских атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате атак вооруженных формирований Украины по территории республики погибли два мирных жителя, ранены два подростка", - заявил Пушилин. Отмечается, что вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки погиб мужчина, еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Кроме того, ранения легкой степени тяжести получили жители Енакиево - два парня 2007 года рождения, приехавшие в Горловку для прохождения медосмотра. Глава ДНР добавил, что повреждения получили два жилых дома и котельная в Горловке. "Зафиксировано девять обстрелов, выпущено 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА", - подытожил Пушилин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html
https://ria.ru/20240320/obstrel-1934452100.html
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За сутки при атаках ВСУ в ДНР погибли два мирных жителя
При атаках ВСУ в ДНР за сутки погибли два мирных жителя, пострадали подростки