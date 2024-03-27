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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/obstrel-1936265952.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:31
2024-03-27T21:31
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки повреждения получил гаражный кооператив "Луч". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОсколки разбитого окна жилого дома после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки повреждения получил гаражный кооператив "Луч".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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