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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:31
2024-03-27T21:31
2024-03-27T21:31
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки повреждения получил гаражный кооператив "Луч". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда