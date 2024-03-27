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Нейросети в руках недобросовестных людей могут стать оружием, заявил Песков

Нейросети в руках недобросовестных людей могут стать оружием, заявил Песков - РИА Новости, 27.03.2024

Нейросети в руках недобросовестных людей могут стать оружием, заявил Песков

Нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием, это требует системных мер со стороны государства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:43

2024-03-27T18:43

2024-03-27T19:01

дмитрий песков

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Нейросети в руках недобросовестных людей или террористов могут стать грозным оружием, это требует системных мер со стороны государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.Таким образом он отреагировал на историю Екатерины Гуровой, которая исполнила песню для фильма "Переведи ее через Майдан". По словам девушки, ей поступил звонок якобы от президента РФ Владимира Путина."Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием. Это требует от нас, во-первых, дополнительных мер, это требует от нас системных мер как от государства, это требует собранности и, наверное, такой внутренней мобилизации от всех нас", - сказал Песков.Он добавил, что необходимо понимать, что это "еще одна большая угроза, которая стоит перед нами".

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дмитрий песков, общество, россия, владимир путин