https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него

Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него - РИА Новости, 27.03.2024

Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него

Стратегический запас нефти в США — на 30-летнем минимуме. Борясь с подорожанием топлива, на внутренний рынок больше года выбрасывали горючее из хранилищ. В... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:00

2024-03-27T08:06

экономика

цены на нефть

сша

красное море

международное энергетическое агентство

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

brent

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стратегический запас нефти в США — на 30-летнем минимуме. Борясь с подорожанием топлива, на внутренний рынок больше года выбрасывали горючее из хранилищ. В итоге выкачали 40% национальных резервов. Теперь Байден взялся их пополнять. Успеть надо до выборов, но запрыгнуть в последний вагон вряд ли удастся — время и хорошие цены упущены.Истощил запасыСтратегический нефтяной резерв (SPR) находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Его создавали на случай чрезвычайных ситуаций — если возникнут перебои с поставками сырой нефти из-за ураганов или военных конфликтов.В конце 2021-го там было 600 миллионов баррелей. Теперь, по данным Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA), — 362.Нефтяными интервенциями пытались стабилизировать внутренний рынок топлива. Помогло лишь отчасти, а сложившуюся ситуацию с запасами в USOGA считают угрожающей. Когда выяснилось, насколько опустела кубышка, рейтинг Байдена рухнул еще больше.В Минэнерго заверили: как только котировки станут приемлемыми, резервы восстановят. Однако, предупреждают в USOGA, не все так просто. Восполнять недостачу придется и тяжелой нефтью. В США же в основном добывают легкую малосернистую, поэтому не обойтись без импорта.Цены растутА нефть дорожает. Brent преодолела 87 долларов за баррель, WTI достигла 82. На изменение ситуации можно не рассчитывать: на мировом рынке ожидается дефицит.На это указывают в Международном энергетическом агентстве. Объясняют продолжением сокращения добычи странами ОПЕК+.Саудовская Аравия с партнерами договорились продлить ограничение на два миллиона баррелей в день до середины года. В МЭА полагают, что продлят и дальше.В итоге, считают в МЭА, в первом квартале мировые поставки сократятся на 870 тысяч баррелей в сутки (б/с) относительно четвертого квартала 2023-го. А прогноз роста спроса в агентстве повысили на 110 тысяч, до 103,2 миллиона б/с, из-за того, что танкерам приходится огибать Африку, не заходя в Красное море."Переход от профицита к дефициту, снижение добычи странами ОПЕК и Россией, макроэкономические данные, свидетельствующие об успешном восстановлении экономики КНР, а также рекордные показатели китайских НПЗ в первом квартале — все это повлияло на котировки. По оценкам аналитиков, Brent к лету может достигнуть 90-95 долларов за баррель, причем дефицит предложения продолжит увеличиваться", — отмечает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Поздно спохватилисьВ администрации Байдена называли 70 долларов за баррель и ниже "приемлемой ценой" для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI на 12 долларов дороже. Тем не менее Минэнерго США планирует закупить 3,25 миллиона баррелей к сентябрю."Они ждали, когда опустится до семидесяти. Не дождались. Спрос растет, в частности, из-за ситуации в Аденском заливе и Красном море, где хуситы обстреливают танкеры, что усложняет логистику и тем самым увеличивает потребление топлива. Геополитическая напряженность, в свою очередь, сулит лишь сокращение поставок", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Более того, американские закупки для резерва могут дополнительно подтолкнуть цены вверх.В Белом доме, впрочем, полны оптимизма. "Запасы в SPR к концу года будут на уровне двухлетней давности", — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Что это за уровень, она не уточнила.Интересно, что в Минэнерго ранее указывали и на объективные технические препятствия. Сеть подземных пещер вдоль Мексиканского залива способна принимать лишь по три миллиона баррелей в месяц. Этого явно недостаточно.Причем запасы нужно пополнять, соблюдая хрупкий баланс. Слишком медленно — взлетят цены на бензин в случае форс-мажора и перебоев в поставках. Слишком быстро — котировки пойдут вверх из-за увеличения спроса в США.Судя по всему, процесс растянется на несколько лет. А времени у Байдена — только до ноября. Геополитических рисков предостаточно: конфликты на Ближнем Востоке и Украине, ситуация вокруг Тайваня. То, что президент разбазарил миллионы баррелей из резерва на черный день, избиратели точно припомнят.

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https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

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