https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html
Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него
Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него - РИА Новости, 27.03.2024
Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него
Стратегический запас нефти в США — на 30-летнем минимуме. Борясь с подорожанием топлива, на внутренний рынок больше года выбрасывали горючее из хранилищ. В... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:00
2024-03-27T08:00
2024-03-27T08:06
экономика
цены на нефть
сша
красное море
международное энергетическое агентство
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
brent
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стратегический запас нефти в США — на 30-летнем минимуме. Борясь с подорожанием топлива, на внутренний рынок больше года выбрасывали горючее из хранилищ. В итоге выкачали 40% национальных резервов. Теперь Байден взялся их пополнять. Успеть надо до выборов, но запрыгнуть в последний вагон вряд ли удастся — время и хорошие цены упущены.Истощил запасыСтратегический нефтяной резерв (SPR) находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Его создавали на случай чрезвычайных ситуаций — если возникнут перебои с поставками сырой нефти из-за ураганов или военных конфликтов.В конце 2021-го там было 600 миллионов баррелей. Теперь, по данным Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA), — 362.Нефтяными интервенциями пытались стабилизировать внутренний рынок топлива. Помогло лишь отчасти, а сложившуюся ситуацию с запасами в USOGA считают угрожающей. Когда выяснилось, насколько опустела кубышка, рейтинг Байдена рухнул еще больше.В Минэнерго заверили: как только котировки станут приемлемыми, резервы восстановят. Однако, предупреждают в USOGA, не все так просто. Восполнять недостачу придется и тяжелой нефтью. В США же в основном добывают легкую малосернистую, поэтому не обойтись без импорта.Цены растутА нефть дорожает. Brent преодолела 87 долларов за баррель, WTI достигла 82. На изменение ситуации можно не рассчитывать: на мировом рынке ожидается дефицит.На это указывают в Международном энергетическом агентстве. Объясняют продолжением сокращения добычи странами ОПЕК+.Саудовская Аравия с партнерами договорились продлить ограничение на два миллиона баррелей в день до середины года. В МЭА полагают, что продлят и дальше.В итоге, считают в МЭА, в первом квартале мировые поставки сократятся на 870 тысяч баррелей в сутки (б/с) относительно четвертого квартала 2023-го. А прогноз роста спроса в агентстве повысили на 110 тысяч, до 103,2 миллиона б/с, из-за того, что танкерам приходится огибать Африку, не заходя в Красное море."Переход от профицита к дефициту, снижение добычи странами ОПЕК и Россией, макроэкономические данные, свидетельствующие об успешном восстановлении экономики КНР, а также рекордные показатели китайских НПЗ в первом квартале — все это повлияло на котировки. По оценкам аналитиков, Brent к лету может достигнуть 90-95 долларов за баррель, причем дефицит предложения продолжит увеличиваться", — отмечает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Поздно спохватилисьВ администрации Байдена называли 70 долларов за баррель и ниже "приемлемой ценой" для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI на 12 долларов дороже. Тем не менее Минэнерго США планирует закупить 3,25 миллиона баррелей к сентябрю."Они ждали, когда опустится до семидесяти. Не дождались. Спрос растет, в частности, из-за ситуации в Аденском заливе и Красном море, где хуситы обстреливают танкеры, что усложняет логистику и тем самым увеличивает потребление топлива. Геополитическая напряженность, в свою очередь, сулит лишь сокращение поставок", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Более того, американские закупки для резерва могут дополнительно подтолкнуть цены вверх.В Белом доме, впрочем, полны оптимизма. "Запасы в SPR к концу года будут на уровне двухлетней давности", — заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Что это за уровень, она не уточнила.Интересно, что в Минэнерго ранее указывали и на объективные технические препятствия. Сеть подземных пещер вдоль Мексиканского залива способна принимать лишь по три миллиона баррелей в месяц. Этого явно недостаточно.Причем запасы нужно пополнять, соблюдая хрупкий баланс. Слишком медленно — взлетят цены на бензин в случае форс-мажора и перебоев в поставках. Слишком быстро — котировки пойдут вверх из-за увеличения спроса в США.Судя по всему, процесс растянется на несколько лет. А времени у Байдена — только до ноября. Геополитических рисков предостаточно: конфликты на Ближнем Востоке и Украине, ситуация вокруг Тайваня. То, что президент разбазарил миллионы баррелей из резерва на черный день, избиратели точно припомнят.
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экономика, цены на нефть, сша, красное море, международное энергетическое агентство, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, США, Красное море, Международное энергетическое агентство, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Байден потратил нефтяной резерв и забыл про него
Байден "избавил" США от стратегических запасов нефти
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стратегический запас нефти в США — на 30-летнем минимуме. Борясь с подорожанием топлива, на внутренний рынок больше года выбрасывали горючее из хранилищ. В итоге выкачали 40% национальных резервов. Теперь Байден взялся их пополнять. Успеть надо до выборов, но запрыгнуть в последний вагон вряд ли удастся — время и хорошие цены упущены.
Стратегический нефтяной резерв (SPR) находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Его создавали на случай чрезвычайных ситуаций — если возникнут перебои с поставками сырой нефти из-за ураганов или военных конфликтов.
В конце 2021-го там было 600 миллионов баррелей. Теперь, по данным Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA), — 362.
Нефтяными интервенциями пытались стабилизировать внутренний рынок топлива. Помогло лишь отчасти, а сложившуюся ситуацию с запасами в USOGA считают угрожающей. Когда выяснилось, насколько опустела кубышка, рейтинг Байдена рухнул еще больше.
В Минэнерго заверили: как только котировки станут приемлемыми, резервы восстановят. Однако, предупреждают в USOGA, не все так просто. Восполнять недостачу придется и тяжелой нефтью. В США же в основном добывают легкую малосернистую, поэтому не обойтись без импорта.
А нефть дорожает. Brent преодолела 87 долларов за баррель, WTI достигла 82. На изменение ситуации можно не рассчитывать: на мировом рынке ожидается дефицит.
На это указывают в Международном энергетическом агентстве. Объясняют
продолжением сокращения добычи странами ОПЕК+.
Саудовская Аравия с партнерами договорились продлить ограничение на два миллиона баррелей в день до середины года. В МЭА полагают, что продлят и дальше.
В итоге, считают в МЭА, в первом квартале мировые поставки сократятся на 870 тысяч баррелей в сутки (б/с) относительно четвертого квартала 2023-го. А прогноз роста спроса в агентстве повысили на 110 тысяч, до 103,2 миллиона б/с, из-за того, что танкерам приходится огибать Африку, не заходя в Красное море.
"Переход от профицита к дефициту, снижение добычи странами ОПЕК и Россией, макроэкономические данные, свидетельствующие об успешном восстановлении экономики КНР, а также рекордные показатели китайских НПЗ в первом квартале — все это повлияло на котировки. По оценкам аналитиков, Brent к лету может достигнуть 90-95 долларов за баррель, причем дефицит предложения продолжит увеличиваться", — отмечает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
В администрации Байдена называли 70 долларов за баррель и ниже "приемлемой ценой" для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI на 12 долларов дороже. Тем не менее Минэнерго США планирует закупить 3,25 миллиона баррелей к сентябрю.
"Они ждали, когда опустится до семидесяти. Не дождались. Спрос растет, в частности, из-за ситуации в Аденском заливе и Красном море, где хуситы обстреливают танкеры, что усложняет логистику и тем самым увеличивает потребление топлива. Геополитическая напряженность, в свою очередь, сулит лишь сокращение поставок", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Более того, американские закупки для резерва могут дополнительно подтолкнуть цены вверх.
В Белом доме, впрочем, полны оптимизма. "Запасы в SPR к концу года будут на уровне двухлетней давности", — заявила
министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Что это за уровень, она не уточнила.
Интересно, что в Минэнерго ранее указывали и на объективные технические препятствия. Сеть подземных пещер вдоль Мексиканского залива способна принимать лишь по три миллиона баррелей в месяц. Этого явно недостаточно.
Причем запасы нужно пополнять, соблюдая хрупкий баланс. Слишком медленно — взлетят цены на бензин в случае форс-мажора и перебоев в поставках. Слишком быстро — котировки пойдут вверх из-за увеличения спроса в США.
Судя по всему, процесс растянется на несколько лет. А времени у Байдена — только до ноября. Геополитических рисков предостаточно: конфликты на Ближнем Востоке и Украине, ситуация вокруг Тайваня. То, что президент разбазарил миллионы баррелей из резерва на черный день, избиратели точно припомнят.