https://ria.ru/20240327/nauka-1936109232.html

Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ

Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ - РИА Новости, 27.03.2024

Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки России и Минфину представить предложения по сумме дополнительного финансирования мероприятий "Передовых... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:01

2024-03-27T11:01

2024-03-27T11:01

общество

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки России и Минфину представить предложения по сумме дополнительного финансирования мероприятий "Передовых инженерных школ", направленных на подготовку кадров для промышленности, сообщается на сайте кабмине. "Минобрнауки и Минфином до 25 апреля будут подготовлены и представлены предложения по объёмам дополнительного федерального финансирования отдельных мероприятий инициативы "Передовые инженерные школы", направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности. Такие школы создаются на базе вузов при участии ведущих российских предприятий. На их площадках школьники вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний работают над различными инженерными проектами", - говорится в сообщении. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.

https://ria.ru/20240319/shkoly-1934146262.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)