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Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ - РИА Новости, 27.03.2024
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11:01 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/nauka-1936109232.html
Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ
Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ - РИА Новости, 27.03.2024
Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки России и Минфину представить предложения по сумме дополнительного финансирования мероприятий "Передовых... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:01
2024-03-27T11:01
общество
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки России и Минфину представить предложения по сумме дополнительного финансирования мероприятий "Передовых инженерных школ", направленных на подготовку кадров для промышленности, сообщается на сайте кабмине. "Минобрнауки и Минфином до 25 апреля будут подготовлены и представлены предложения по объёмам дополнительного федерального финансирования отдельных мероприятий инициативы "Передовые инженерные школы", направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности. Такие школы создаются на базе вузов при участии ведущих российских предприятий. На их площадках школьники вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний работают над различными инженерными проектами", - говорится в сообщении. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
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общество, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил определить допфинансирование передовых инженерных школ

Минобрнауки и Минфину представят предложения допфинансирования инженерных школ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки России и Минфину представить предложения по сумме дополнительного финансирования мероприятий "Передовых инженерных школ", направленных на подготовку кадров для промышленности, сообщается на сайте кабмине.
"Минобрнауки и Минфином до 25 апреля будут подготовлены и представлены предложения по объёмам дополнительного федерального финансирования отдельных мероприятий инициативы "Передовые инженерные школы", направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности. Такие школы создаются на базе вузов при участии ведущих российских предприятий. На их площадках школьники вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний работают над различными инженерными проектами", - говорится в сообщении.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Фальков объяснил, какие передовые инженерные школы надо создавать в вузах
19 марта, 07:29
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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