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Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:48 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/natsionalizm-1936137321.html
Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл
Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.03.2024
Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл
Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в "Крокус сити... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:48
2024-03-27T12:48
теракт в "крокус сити холле"
россия
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
врнс
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в "Крокус сити холле". "Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны - я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться", - сказал патриарх Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора. Ранее он заявил, что недоброжелатели России через теракт в "Крокусе" "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), врнс, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), ВРНС, Крокус Сити Холл
Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл призвал не пугать никого несуществующим русским национализмом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в "Крокус сити холле".
"Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны - я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться", - сказал патриарх Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Ранее он заявил, что недоброжелатели России через теракт в "Крокусе" "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ВРНСКрокус Сити Холл
 
 
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