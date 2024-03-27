https://ria.ru/20240327/natsionalizm-1936137321.html

Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл

Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.03.2024

Русского национализма не существует в природе, заявил патриарх Кирилл

Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в "Крокус сити... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:48

2024-03-27T12:48

2024-03-27T12:48

теракт в "крокус сити холле"

россия

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

врнс

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя события в "Крокус сити холле". "Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны - я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться", - сказал патриарх Кирилл на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора. Ранее он заявил, что недоброжелатели России через теракт в "Крокусе" "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), врнс, крокус сити холл