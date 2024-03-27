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"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину - РИА Новости, 27.03.2024
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12:10 27.03.2024 (обновлено: 12:26 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html
"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину - РИА Новости, 27.03.2024
"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину
НАТО не готова к войне с Россией, которая может произойти из-за отправки сил альянса на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:10
2024-03-27T12:26
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. НАТО не готова к войне с Россией, которая может произойти из-за отправки сил альянса на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", — предупредил он.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936113326.html
https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша, евросоюз, политика
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз, Политика
"Они готовы". В США неожиданно высказались об отправке сил НАТО на Украину

Макгрегор: НАТО не готова к войне с Россией в случае отправки сил на Украину

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. НАТО не готова к войне с Россией, которая может произойти из-за отправки сил альянса на Украину, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Русские к этому готовы, а мы – нет", — предупредил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Обезопасим границу". В США неожиданно высказались об Украине
Вчера, 11:26
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 08:58
 
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