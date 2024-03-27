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Байден публично оскорбил Путина - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 27.03.2024 (обновлено: 09:24 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html
Байден публично оскорбил Путина
Байден публично оскорбил Путина - РИА Новости, 27.03.2024
Байден публично оскорбил Путина
Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T04:11
2024-03-27T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
северная каролина
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.Высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине."Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Мы сможем сделать столько всего, &lt;…&gt; в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — заявил глава Белого дома.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html
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в мире, сша, россия, украина, северная каролина, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Северная Каролина, Джо Байден, Владимир Путин
Байден публично оскорбил Путина

Президент США Байден вновь оскорбительно высказался в адрес Путина

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина
Президент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.
Высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине.
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"Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — Прим. ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — заявил глава Белого дома.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаСеверная КаролинаДжо БайденВладимир Путин
 
 
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