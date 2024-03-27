https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

Байден публично оскорбил Путина

Байден публично оскорбил Путина - РИА Новости, 27.03.2024

Байден публично оскорбил Путина

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T04:11

2024-03-27T04:11

2024-03-27T09:24

специальная военная операция на украине

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северная каролина

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владимир путин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.Высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине."Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — Прим. ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — заявил глава Белого дома.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html

https://ria.ru/20240320/maska-1934554703.html

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