https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html
Байден публично оскорбил Путина
Байден публично оскорбил Путина - РИА Новости, 27.03.2024
Байден публично оскорбил Путина
Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T04:11
2024-03-27T04:11
2024-03-27T09:24
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.Высказывание он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине."Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — Прим. ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — заявил глава Белого дома.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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в мире, сша, россия, украина, северная каролина, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Северная Каролина, Джо Байден, Владимир Путин
Байден публично оскорбил Путина
Президент США Байден вновь оскорбительно высказался в адрес Путина
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед избирателями в штате Северная Каролина.
Высказывание
он сделал в контексте повышения налогов для богатых ради выделения помощи Украине
.
"Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых. — Прим. ред.). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина", — заявил глава Белого дома.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России
, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".