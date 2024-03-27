https://ria.ru/20240327/muzshkoly-1936247258.html

Путин пообещал, что поддержка музыкальных школ и вузов будет продолжена

Путин пообещал, что поддержка музыкальных школ и вузов будет продолжена - РИА Новости, 27.03.2024

Путин пообещал, что поддержка музыкальных школ и вузов будет продолжена

Президент России Владимир Путин назвал правильной идею поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы, глава государства пообещал,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:43

2024-03-27T19:43

2024-03-27T19:43

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал правильной идею поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы, глава государства пообещал, что эту работу будут и дальше продолжать. В ходе встречи с работниками культуры Тверской области одна из участниц попросила президента обратить внимание на то, чтобы поддерживались не только музыкальные школы и училища, но и вузы. "Вопрос, который вы подняли, он, безусловно, очень важен. Мы сделали первый шаг... у нас целая программа по капитальным ремонтам и по строительству новых учреждений: училищ, школ музыкальных. И, конечно, нужно делать следующий шаг, нужно обратить внимание на высшие учебные заведения, музыкальные училища. Ольга Борисовна (Любимова, министр культуры - ред.) пускай начинает борьбу с министерством финансов, я постараюсь её поддержать",- сказал Путин. По его словам, нужно обратить внимание на общежития, на материально-техническую базу, на музыкальные инструменты. Президент отметил, что с 2019 года уже оснастили новыми музыкальными инструментами около 2 тысяч учреждений, и еще планируется оснастить около 1,5 тысячи. "Безусловно, мы будем делать это и дальше, развивать будем обязательно", - добавил Путин. Он также пообещал и дальше поддерживать производителей отечественных музыкальных инструментов, по его словам, для этого есть целая стратегия. "Мы посмотрим дополнительно, но поддерживать их будем, конечно. Но самая главная поддержка - это обеспечение рынка сбыта. Видите, если у них (производителей - ред.) даже не хватает объемов, значит рынок обеспечивается пока, а мы будем продолжать это делать", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240215/putin-1927661474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, новости культуры, культура